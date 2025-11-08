Reparto de puntos en un derbi pitiuso muy disputado

La SD Portmany y la SD Formentera se repartieron los puntos esta tarde en un encuentro que tuvo emoción hasta el final. Los visitantes, que necesitaban una victora para acercarse a los puestos de ascenso, se dejaron dos puntos valiosos en los últimos minutos y tras no resistir la ofensiva de los locales.

Los portmayins pudieron adelantarse en la primera mitad tras un penalti fallado que mantuvo la igualdad en el marcador.

Sin embargo, Gianluca Vaccarini adelantó desde los once metros a los hombres de Maikel Romero en el minuto 65 tras un derribo a Gorriz. 20 minutos después llegó la réplica rojilla por medio de Erik Torres, que rescató un punto para los locales a cinco minutos del pitido final.

Con este empate, los pupilos de Lolo Paniza se colocan con ocho puntos en la tabla, a la espera de lo que hagan el resto de equipos mañana. Los formenterenses, por su parte, desaprovechan la oportunidad de acercarse al ascenso y se quedan en mitad de tabla con 12 puntos.