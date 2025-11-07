La UD Ibiza organiza una carrera por su décimo aniversario

La UD Ibiza, en colaboración con el grupo Ibiza Blue Challenge y el Ayuntamiento de Ibiza, ha organizado una carrera popular que tendrá el lugar el próximo 1 de febrero y cuyo recorrido se ha trazado por toda la ciudad de Vila. La prueba podrá disputarse en las modalidades de diez y cinco kilómetros a elección de los inscritos

Aunque aún se desconoce el recorrido detallado, la competición se llevará a cabo por toda la ciudad y tanto el punto de salida como de llegada se ubicará frente al estadio Palladium Can Misses, donde se recorrerá el último tramo del circuito. El número de inscripciones es limitado y el coste ronda los 10 euros, aunque desde el club celeste confirman que el precio variará en función de la modalidad elegida. Además, todo el que se inscriba recibirá un pack de regalo de la UD Ibiza.

La celebración de esta cursa popular conmemora el décimo aniversario del club, que busca unir aún más a la ciudad ibicenca a través de actividades deportivas. Durante las próximas semanas, la entidad revelará más datos sobre el recorrido completo.