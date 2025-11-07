Euforia contenida en el Gasi tras un brillante arranque liguero

Soñar es gratis. Eso sí, el trabajo y la constancia son dos pilares fundamentales que contribuyen a luchar por tus metas. Si no es así, que se lo digan al Gasifred Atlético. El conjunto ibicenco se encuentra en puestos de promoción de ascenso a Primera División de fútbol sala tras seis jornadas disputadas. Aunque queda muchísima liga por jugar, el arranque de la temporada 2025-2026 de los azulones es, como mínimo, de notable alto.

El fulgurante inicio de campaña del Gasi les ha permitido situarse, con total merecimiento, en la parte noble de la segunda máxima categoría del fútbol sala nacional. Los pupilos de José Fernández Cortina son cuartos, empatados a puntos con el tercero, el Wanapix, gracias a un excelente balance de cuatro victorias, un empate y una sola derrota. Con ello, han logrado 13 puntos de 18 posibles en el campeonato doméstico. En otras palabras, han conseguido el 72 % de los puntos disputados hasta la fecha.

El club pitiuso, gracias a su excelente hacer, está a solo dos puntos del líder, el MRB Móstoles. Cabe recordar que el campeón sube directamente de categoría.

A pesar del excelente arranque, desde el club se mantienen con los pies en el suelo. El entrenador azulón, Fernández, afirma que el objetivo del club sigue siendo «el mismo» que el fijado antes del inicio de temporada: «Es cierto que hemos empezado bien. De hecho, llevamos, a estas alturas, más puntos de los que nos esperábamos cuando comenzamos la pretemporada. Eso sí, nuestra meta sigue siendo la permanencia».

Aunque todo son buenas noticias para el club afincado en el polideportivo de Sa Blanca Dona, el arranque de campeonato no fue idílico. El Gasifred comenzó la temporada con un calendario desfavorable, al jugar sus dos primeros encuentros fuera de la isla. Una contundente derrota (7-2) en el partido inaugural en el feudo del Heredia 21 Málaga, uno de los colosos de la división, y el alocado empate (6-6) en casa del Inagroup El Ejido Futsal no fueron el comienzo de liga soñado.

En la jornada 4, el Gasifred logró su primer resultado favorable de la temporada: una goleada (1-4) ante el Levante FS. Desde entonces, el club presidido por Juanjo Ruiz no ha dejado de pisar el acelerador. De hecho, el triunfo ante el combinado valenciano solo fue la primera de las cuatro victorias ligueras consecutivas. Ni el Zambú Pinatar (1-4), en el duelo correspondiente a la jornada 3 pero que se había aplazado, ni el CD Burela FS (3-2) ni el Sala 5 Martorell (0-2) han podido derrotar a los ibicencos.

El Gasifred está de dulce. De momento, se mantiene alejado de los puestos de descenso. Cabe recordar que los azulones, en la 2024-2025, no certificaron la permanencia hasta la penúltima jornada. Además, lo consiguieron sin hacer los deberes: a pesar de la dura goleada (0-3) ante el Real Betis, la derrota del África Ceutí les sirvió para seguir un año más en Segunda División.

En la jornada seis de la 2024-2025, el Gasi era noveno, con siete puntos en el casillero, tras cosechar dos victorias y un empate. Es decir, a estas mismas alturas de la temporada, los azulones lograban seis puntos menos que en la 2025-2026. Además, los de Fernández se encontraban tan solo dos puntos por encima de los puestos de descenso, a tres de los puestos de play-off y a cinco del líder.

En plena época de euforia del Gasi, Fernández también lanza un aviso a navegantes. El míster es de los que piensa que todo lo bueno se acaba, aunque hace un llamamiento para adaptarse a futuras dificultades: «Sabemos que la temporada va a ser larga y que llegarán épocas que no serán tan buenas». Por ello, «intentaremos llegar a Navidad con un colchón de puntos amplio que nos dé la tranquilidad suficiente para enlazar una buena segunda vuelta».

Si en liga todo parece color de rosa, en Copa la situación también va viento en popa. Tras aplastar en el Polideportivo Municipal Bellvitge Sergio Manzano al Hospitalet Bellsport (3-7), equipo de Segunda División B, certificaron su pase a la siguiente ronda copera. En la eliminatoria de dieciseisavos se verán las caras con el Jaén Paraíso Interior, conjunto de la máxima categoría del futsal nacional. El duelo, que pasará a los libros de historia del cuadro eivissenc, se disputará en el polideportivo de Sa Blanca Dona el próximo martes 18 de noviembre a las 20 horas.

En total, sumando liga y Copa, el Gasifred acumula cinco victorias —todas ellas consecutivas—, un empate y una sola derrota. La última vez que los de Fernández se fueron de vacío fue el pasado domingo 21 de septiembre. Con ello, llevan aproximadamente un mes y medio invictos.

Precisamente, el próximo reto liguero del Gasifred también tendrá como escenario el polideportivo de Sa Blanca Dona. Los azulones contarán con el calor de su hinchada para prolongar su gran dinámica de resultados. Enfrente tendrán a la Unión África Ceutí, undécimo clasificado con cinco puntos en su casillero. El duelo, correspondiente a la séptima jornada del campeonato doméstico, se disputará el próximo domingo 9 de noviembre a partir de las 12 horas.

El África Ceutí fue, precisamente, uno de los rivales directos por la salvación en la temporada pasada. De hecho, el equipo de la Ciudad Autónoma descendió a la tercera categoría nacional de fútbol sala. Sin embargo, la disolución del equipo de fútbol sala del Real Betis Balompié les permitió recuperar su plaza en la división de plata del futsal.

En función de los resultados que se den, el equipo dirigido por Fernández puede acabar, por primera vez en lo que va de año, en la cima de la Segunda División.

Para el próximo duelo, Fernández buscará recuperar efectivos: «Esperamos recuperar a jugadores importantes lo antes posible. Estamos haciendo un gran trabajo. Los fichajes se han adaptado rápidamente a nuestra metodología de juego y los que ya estaban han dado un paso hacia adelante. Intentaremos prolongar la racha».