El Class Sant Antoni vuelve a Sa Pedrera casi seis meses después

La espera se acerca a su fin. El Class Sant Antoni vuelve, 161 días después, a jugar en el reformado polideportivo de Sa Pedrera. El conjunto liderado Josep Maria Berrocal se pondrá de gala para su esperado retorno al complejo deportivo ubicado en Can Coix. Los isleños se enfrentarán, este sábado a partir de las 19.30 horas al CE Bàsquet Llíria. El equipo valenciano afronta el duelo como segundo clasificado del Grupo Este de la Segunda FEB, en un duelo correspondiente a la sexta jornada de la fase regular.

La finalización obras de modernización del polideportivo de Sa Pedrera incluye la instalación de nuevas gradas que amplían el aforo del recinto hasta las 2.000 personas, "con capacidad de llegar a los 2.500 en caso de añadir asientos dinámicos", según indicó el vicepresidente del club, Marcos Páez.

La actuación, con una inversión total de 1,66 millones de euros —de los cuales 849.000 han sido subvencionados por el Consell de Ibiza—, supone un importante paso en la mejora de las infraestructuras deportivas municipales.

El proyecto ha incluido la instalación de cuatro gradas telescópicas motorizadas y una fila adicional de gradas móviles, lo que ha permitido incrementar el aforo en más de mil asientos. Además, se ha renovado el pavimento, mejorado la megafonía y la iluminación, creado una sala de prensa y un espacio para cámaras, e incorporado una Unidad Televisiva (UT) sincronizada con los videomarcadores para facilitar retransmisiones y publicidad dinámica.

La reforma también ha contemplado mejoras en accesibilidad y sostenibilidad, con nuevos aseos, ampliación de vestuarios, plazas reservadas para personas con movilidad reducida y un sistema de energía solar térmica.

Durante la visita insitucional al pabellón, la concejala de Obras Públicas y Seguridad Ciudadana, Neus Mateu, el conseller de Presidència, Gestió Econòmica i Esports, Salvador Losa, y el concejal de Deportes, Daniel Sánchez, visitaron las instalaciones tras la finalización de los trabajos, que se han ejecutado en el plazo previsto de cinco meses. Durante la visita, los representantes destacaron la relevancia de esta intervención para el deporte local y su impacto en la proyección del municipio.

Mateu subrayó que la reforma "permite adaptar Sa Pedrera a las exigencias de competiciones nacionales y mejorar las condiciones para deportistas y público", al tiempo que reafirmó el compromiso del Ayuntamiento con la mejora de los equipamientos municipales. Por su parte, Losa destacó que la actuación “responde a la demanda del Club Bàsquet Sant Antoni, que necesitaba ampliar el aforo para cumplir con los requisitos de la Federación Española de Baloncesto”, mientras que Sánchez celebró que “todas las entidades deportivas del municipio podrán disfrutar de unas instalaciones de primer nivel”.

Cabe recordar que el último duelo que se jugó en Sa Pedrera fue el pasado 31 de mayo, en la final por el ascenso a Primera FEB, en la que el equipo ibicenco cayó ante el Melilla.

Para el duelo liguero, se espera una gran afluencia de público. Eso sí, a priori, los locales no lo tendrán fácil, ya que el Bàsquet Llíria llevan el mismo balance de partidos ganados y perdidos (4-1) que el Bàsquet Sant Antoni.