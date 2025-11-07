La alerta amarilla obliga a aplazar la II Cursa Es Baluards en Ibiza

La segunda edición de la cursa Es Baluards estaba programada para este sábado 8 de noviembre a partir de las 16.15 horas. No obstante, la alerta amarilla decretada por la Dirección General de Emergencia e Interior del Govern balear, ha obligado a aplazarla. Con ello, las restricciones de tráfico previstas, "quedan sin efecto", según ha indicado el Ayuntamiento de Ibiza.

De momento, el Consistorio de Vila no ha anunciado la hipotética fecha en la que se retomaría la competición atlética.

Según los pronósticos, se espera la llegada de un nuevo episodio de lluvias intensas, tormentas y fuertes vientos que afectará a todo el archipiélago balear durante la jornada de mañana sábado.

De acuerdo con la Aemet, el frente frío que ya afecta a la Península se está aproximando a las Islas Baleares. La combinación con las altas temperaturas de este viernes provocará que llegue en forma de borrasca activa, que entrará por Ibiza a partir de la madrugada y se desplazará hacia el resto de islas, afectando especialmente a Mallorca —sobre todo en la Serra de Tramuntana, el norte y noreste de la isla— y a Menorca.

En general, las precipitaciones irán acompañadas de tormentas, rachas de viento fuertes y fenómenos costeros adversos, además de un descenso notable de las temperaturas.