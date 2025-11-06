Paco Jémez, exentrenador de la UD Ibiza: "Cuando crees que lo has visto todo, aún te sorprenden"

Paco Jémez, fiel a su estilo, no se mordió la lengua al hablar, por primera vez, de su reciente destitución como primer entrenador de la UD Ibiza. “Cuando crees que lo has visto todo, aún te sorprenden”, exclamó el expreparador del club celeste en los micrófonos del programa Tribu de Radio Marca.

El experimentado técnico reconoció “estar pendiente de alcanzar un acuerdo con la UD Ibiza para la resolución de mi contrato”. En caso de no llegar a un pacto, Jémez advirtió: “Espero que todo se solucione antes de recurrir a la vía judicial. Eso sí, es algo que dependerá de ellos, aunque mi predisposición es total”.

El entrenador andaluz, el míster con más partidos al frente del banquillo celeste en la historia del club, confesó sentir “mucha pena” por su marcha de la isla. “Era un sitio en el que me encontraba muy a gusto y en el que se me había recibido muy bien”, indicó Jémez, quien no pudo ocultar su tristeza por el despido: “El equipo trabajaba muy bien, pero el fútbol, a veces, tiene estas cosas”.

Acostumbrado a no dejar indiferente a nadie con sus contundentes declaraciones, el míster no quiso mojarse más: “No quiero explicar nada más, ya que luego todavía se podrá utilizar en mi contra”.

En relación con su polémico despido, Jémez, sin pelos en la lengua, afirmó “saber perfectamente lo que ocurrió”. Aunque no explicó abiertamente el motivo del fin de su relación contractual con la UD Ibiza, todo hace indicar que la relación con la directiva no era la mejor: “Me echaron y no fue una cuestión únicamente de resultados. Dependió de muchos otros factores. Al final, quien es dueño de un club lo es para bien o para mal”.

Por otro lado, admitió "entender, por lo que creo que pasó", el motivo de su cese. Eso sí, añadió: “Por ahora no voy a entrar en valoraciones”.

Jémez se encuentra actualmente sin dirigir a ningún equipo. No obstante, sigue sin despegarse de su gran pasión: el fútbol. “Me estoy adaptando a esta nueva vida, pero sigo sin parar de ver partidos de fútbol. Ahora toca disfrutar de la familia, los amigos y del fútbol, por este orden”.

Las declaraciones coinciden con su anuncio como nuevo comentarista de DAZN España. Jémez debutará el próximo domingo, 9 de noviembre, en la retransmisión del partido liguero entre el Real Madrid y el Rayo Vallecano.

Cabe recordar que la entidad presidida por Amadeo Salvo destituyó a Jémez el pasado 21 de octubre. No muchas veces, en el fútbol, se despide a un entrenador después de una victoria; sin embargo, la UD Ibiza fue una excepción. El conjunto afincado en el estadio Palladium Can Misses decidió prescindir de los servicios del técnico dos días después de ganar (0-2) en el estadio Enrique Roca.

El triunfo épico ante el Real Murcia —logrado con un jugador menos durante aproximadamente 80 minutos— no convenció a la dirección deportiva, encabezada por Javi Lara. El mal arranque de campaña de los ibicencos, que de momento continúa con la llegada del nuevo míster, Miguel Álvarez, se saldó con la rescisión del contrato de Jémez.