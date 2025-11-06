Fede Vico, en rueda de prensa: «Las expectativas aquí son muy altas, pero primero hay que andar para después correr»

El centrocampista de la UD Ibiza, Fede Vico, compareció ayer en la rueda de prensa previa al partido ante el Real Betis B en Can Misses (domingo a las 12 horas) para analizar la situación del equipo. El cordobés repasó la actualidad del equipo y confía en darle la vuelta a la situación tras las buenas impresiones que se vieron en Tarazona.

El amistoso de ayer frente a la selección balear.

«Nos viene bien este tipo de entrenamientos porque ellos son muy competitivos. Estuvieron bastante bien y nos pusieron las cosas difíciles, pero lo importante es que ganamos y que los que no tienen muchos minutos tuvieron oportunidades. Este es el mejor entrenamiento posible para coger las nuevas ideas del nuevo mister que acaba de llegar y competir».

El partido frente al Tarazona, el cambio del equipo y las buenas sensaciones.

«Se consiguió crear una sensación de equipo, sobre todo fuera de casa. Veníamos de una racha negativa y lo mínimo que se le puede pedir a un profesional es competir, aunque puedas estar mejor o peor. Correr y competir es innegociable porque esta plantilla tiene mucho talento, pero sin sacrificio no va a salir nada».

¿Crees que el equipo aún no está dando la talla?

«No me gustan esas valoraciones cuando llevamos diez jornadas, sean para bien o para mal. Se verá en los últimos diez partidos si luchamos por una cosa u otra, pero ahora la clasificación es anecdótica. Sí que es cierto que las expectativas cuando llegas aquí son muy altas, pero primero hay que andar para después correr. Hay que ir partido a partido y lo que más urge ahora es conseguir los tres puntos».

¿Pero crees que podéis dar más de lo que habéis dado?

«Siempre puedes dar más, incluso si vas primero. Las cuatro primeras jornadas estábamos arriba y después no jugamos bien, pero ahora vamos a dar el paso de tener acierto con el balón y generar más ocasiones. Acaba de llegar el nuevo entrenador y, aunque somos los mismos jugadores, hay otra filosofía y otros conceptos. Cada maestrillo tiene su librillo y hay que darle tiempo a este proyecto».

¿El equipo empieza a ver lo que quiere Álvarez en el campo?

«Sí, porque en todos los partidos que hemos jugado siempre hemos dado un pasito hacia adelante, aunque llevemos poco tiempo con el míster. Estos tres partidos se ha visto un equipo más sólido atrás. Éramos un equipo que sufría mucho con el pelotazo y la segunda jugada, pero el Tarazona solo nos hizo dos jugadas de peligro y el equipo estuvo más compacto y defensivamente más seguro. Además, el contexto del Tarazona es complicado porque el campo es pequeño, no estaba bien y no es lo mismo que aquí, que el balón circula mejor, aunque no son excusas».

El partido frente al Betis B del próximo domingo.

«Puede ser un punto de inflexión para agarrar confianza de cara a lo ofensivo, porque creo que defensivamente hemos dado un paso hacia adelante y ahora toca generar. El Betis es un equipo muy ofensivo y queremos conseguir los tres puntos para tener una semana tranquila y que la gente esté más animada porque las victorias son las que nos dan de comer».

¿En quéposiciónn te sientes más cómodo jugando?

«He jugado hasta de lateral izquierdo en el Córdoba en primera, por lo que me adapto a lo que sea. Si me das a elegir, prefiero de 10 o en la derecha con libertad para meterme hacia dentro para dar el último pase. Con Paco jugué ahí y con Miguel tuve una situación parecida el otro día, pero prefiero libertad arriba para jugar entre líneas».

¿La plantilla se va uniendo a la idea del entrenador?

«Esto tiene un proceso y hay gente que lo coge antes, y gente que después. Hay gente que entendía antes la multiplicación y otros que tardaban más. Un vestuario funciona cuando se hace a la idea del plan y la filosofía del entrenador. Hay un grupo sano, unido y no hay nadie que se salga del tiesto. Llevamos poco tiempo con él y estamos agarrando conceptos poco a poco, que es la línea a seguir»

¿Cómo se eencuentranJosé Albert y João?

«José Albert esté bien, y hablé con João y me dijo que se sobrecargó un poco, pero que está bien. Fue un choque fuerte que se escuchó por toda la isla, pero ambos se encuentran bien».

¿En qué insiste más Álvarez con el balón?

«En tener maldad y mordiente arriba. En atacar el espacio cuando lo veamos, tener personalidad e ir a por el rival. Ser más directos».