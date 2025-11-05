La tradicional Cursa de s'Indiot da el pistoletazo de salida con la apertura de inscripciones este jueves

La tradicional Cursa de s'Indiot abrirá este jueves su plazo de inscriciones para la celebración de la carrera, que tendrá lugar el próximo 14 de diciembre frente al Polideportivo Can Misses, con salida desde la calle Campanitx, frente a la piscina municipal. Se trata de una prueba ya consolidada que se celebra de los años 80, y que constará de un recorrido circular que se desarrollará entre las 9.30 y las 12 horas.

Las pruebas son las siguientes:

Carrera competitiva con salida a las 9.30 horas para un máximo de 175 plazas y una distancia de 42 kilómetros, dirigida a todas las personas mayores de 15 años. Además, habrá una categoría femenina y masculina con distintas modalidades: junior, élite sub-23, máster 30, máster 40, máster 50 y máster 60-70.

Carrera mini, con salida a las 11.10 horas con un máximo de 75 plazas y una distancia de 1 a 5 km, dirigida a menores de 15 años y participantes con movilidad reducida o necesidades especiales.

La inscripción es gratuita y podrá realizarse a partir de este jueves, 6 de noviembre, a las 8 horas de la mañana, y estará abierta hasta el 11 de diciembre a las 23.59 horas de la noche. Las plazas son limitadas y se atenderán por orden de inscripción a través de la página web https://sportmaniacs.com/c/cursa-sacuteindiot-2025.

Este año, la carrera pondrá especial énfasis en la participación juvenil, con el objetivo de incentivar la práctica deportiva entre los más jóvenes y promover el espíritu deportivo y familiar que caracteriza a esta prueba. La Cursa de s'Indiot es una iniciativa impulsada por el Consell de Ibiza, bajo la organización de la entidad Ibiza Blue Challenge, y cuenta con la colaboración del Municipio de Ibiza, a quien se agradece el apoyo en la organización y logística del evento.