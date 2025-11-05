Debut con KO del Trasmapi HC Eivissa en Copa del Rey

Regresó la Copa del Rey de balonmano a la isla. El Trasmapi HC Eivissa cayó este miércoles en su debut en la competición del KO ante el Club Balonmano Burgos, que se apoyó en un gran inicio para batir a los pitiusos. Le tocó un hueso al equipo de Geno Tilves en la primera ronda, ya que se vio las caras ante el tercer clasificado de Plata.

El conjunto burgalés comenzó apretando los dientes en defensa, lo que le dio su primera ventaja ante un Trasmapi que no encontró sensaciones en ataque, y que solo anotó un gol en los siete primeros minutos, algo que aprovecharon los visitantes para escaparse en el marcador (1-5). El equipo dirigido por Jorge Berzosa supo administrar su ventaja y aguantar la rebelión local, con Miguel Malo como su principal arma en ataque y con un Santamaría que fue un muro infranqueable para los pitiusos, que fueron encontrando sensaciones en ataque a medida que el partido avanzó.

Geno Tilves, visiblemente enfadado con la actuación de sus jugadores, pidió su primer tiempo muerto en el ecuador de primer acto con su equipo en desventaja (5-9). El HC Eivissa volvió a cometer los mismos errores que le vienen lastrando en los últimos partidos: mal inicio, pérdidas y errores no forzados en ataque. Los pitiusos pasaron a defender en 5-1, con González como hombre adelantado, pero los peninsulares continuaron con su exhibición ofensiva, y el encuentro se convirtió en un correcalles en el tramo final de la primera parte, que finalizó con resultado de 13-17.

El Trasmapi saltó mucho más concentrado al parqué en la segunda mitad y redujo la desventaja a solo dos goles, aunque fue solo un espejismo, ya que los burgaleses volvieron a apretar el acelerador y acabar con toda la esperanza local de remontada. Los visitantes supieron gestionar durante todo el partido su ventaja, que osciló entre los tres y los cinco goles. Por su parte, los jugadores ibicencos intentaron presionar y variaron su estrategia defensiva, pero sin terminar de incomodar al ataque castellano, muy fluido durante los 60 minutos. El CB Burgos no bajó el ritmo en ningún momento y mantuvo una eficacia inalcanzable para los insulares, que llegaron al ecuador de la segunda parte tres abajo (22-25).

Karlos Rubio, que ya se ha recuperado de su lesión y que anotó cinco goles, volvió a ser ese jugador decisivo en el ascenso del Caserío Ciudad Real la pasada temporada y cuajó un magnífico partido junto a Marc Vega, con otras cinco dianas, pero no fueron secundados por sus compañeros para sobrepasar a un Burgos que se apoyó en su gran inicio para ganar el partido y la eliminatoria. Consiguió inquietar el plantel de Tilves, que se acercó a solo dos goles a falta de cinco minutos para el final, pero un gol de rebote y otro tras un contragolpe certificaron la victoria visitante por 29-32.

El Trasmapi, que los últimos años firmó un buen papel en Copa del Rey, fue eliminado a las primeras de cambio ante un equipo que demostró en Sa Blanca Dona porque ocupa el tercer puesto de la clasificación y que mostró su candidatura para el ascenso a ASOBAL, algo que la pasada temporada no pudo conseguir por un solo gol en la doble eliminatoria ante Guadalajara. El HC Eivissa, por su parte, pondrá todo su esfuerzo en firmar un buen papel en Plata, competición en la que este fin de semana recibe al colista, el BM Alcobendas.