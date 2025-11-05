El CW Sant Josep inaugura la temporada oficial de waterpolo

El CW Sant Josep dio este fin de semana el pistoletazo de salida a la nueva temporada de waterpolo. El equipo absoluto se enfrentó al CEIB Gobycar en un partido en el que la igualdad fue la tónica principal, pero que se terminó adjudicando el conjunto mallorquín por un ajustado 15-13. Los ibicencos dieron la talla e hicieron sufrir a un rival que demostró más efectividad en los momentos clave.

En categoría cadete, el CEIB Gobycar se llevó también el gato al agua y consiguió una cómoda victoria (20-7) ante los pitiusos, que no pudieron hacer frente a un rival que hizo valer su teórica superioridad por la fortaleza que ostenta su cantera. La nota positiva la pusieron los alevines del CW Sant Josep, que demostraron un gran nivel colectivo y se llevaron el derbi balear por 14-9 ante el Ciutat de Palma en lo que puede ser el preludio de una prometedora e ilusionante temporada.