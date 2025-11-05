El CW Sant Josep inaugura la temporada oficial de waterpolo
El equipo ibicenco se midió en el inicio liguero al CEIB Gobycar
El CW Sant Josep dio este fin de semana el pistoletazo de salida a la nueva temporada de waterpolo. El equipo absoluto se enfrentó al CEIB Gobycar en un partido en el que la igualdad fue la tónica principal, pero que se terminó adjudicando el conjunto mallorquín por un ajustado 15-13. Los ibicencos dieron la talla e hicieron sufrir a un rival que demostró más efectividad en los momentos clave.
En categoría cadete, el CEIB Gobycar se llevó también el gato al agua y consiguió una cómoda victoria (20-7) ante los pitiusos, que no pudieron hacer frente a un rival que hizo valer su teórica superioridad por la fortaleza que ostenta su cantera. La nota positiva la pusieron los alevines del CW Sant Josep, que demostraron un gran nivel colectivo y se llevaron el derbi balear por 14-9 ante el Ciutat de Palma en lo que puede ser el preludio de una prometedora e ilusionante temporada.
Suscríbete para seguir leyendo
- La afición celeste dice basta
- Ibiza Pádel Indoor firma una gesta histórica en el Campeonato de Baleares
- Mentrida y Noguera se llevan la prueba de Santa Eulària del Campeonato de España de Triatlón de Media Distancia
- El tenista de Ibiza Jesús Ramírez, campeón de Baleares de veteranos por segundo año consecutivo
- La Peña Deportiva pone punto y final a su racha triunfal
- La SD Portmany se lleva el derbi contra el Inter Ibiza
- Ibiza acoge el Campeonato de España de Triatlón y Aquabike MD 2025 y las Jornadas de Federaciones Autonómicas de Triatlón
- Gantt resucita al Class Sant Antoni para vencer al Benicarló