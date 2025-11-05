El Burgos, un complicado debut para el Trasmapi HC Eivissa
El equipo de Geno Tilves comienza su andadura en Copa del Rey ante los burgaleses, que ocupan la tercera plaza en la clasificación de Plata
La Copa del Rey de balonmano vuelve a Ibiza. El Trasmapi HC Eivissa recibe este miércoles (20 horas, Polideportivo Insular Sa Blanca Dona) al CB Burgos en la primera ronda de la competición copera. Una prueba de nivel para el conjunto ibicenco, que querrá resarcirse de la derrota del pasado sábado a manos del Contazara Zaragoza y darle una alegría a su afición. No lo tendrá nada fácil la escuadra de Geno Tilves, ya que enfrente tendrá al CB Burgos, equipo que actualmente ocupa la tercera plaza en la clasificación de Plata y que la pasada temporada no logró el ascenso a ASOBAL por sólo un gol en la eliminatoria ante Guadalajara.
El Trasmapi tratará de revertir la mala dinámica que atesora en Ibiza, donde sólo ha ganado un partido de los cuatro que ha disputado durante la presente temporada. Por su parte, el cuadro burgalés sólo ha sido derrotado dos veces en lo que llevamos de curso y ambas fueron a domicilio: frente a OAR Coruña y Anaitasuna, pero llega tras imponerse este fin de semana en tierras gallegas al Cisne (21-29).
