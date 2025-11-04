El Gasifred Atlético ya conoce su horario para el próximo partido de Copa del Rey

El encuentro correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey entre el Gasifred Atlético y el Jaén Paraíso Interior ya tiene horario. Los ibicencos, que se clasificaron para esta ronda tras vencer el pasado martes al Hospitalet por un contundente 3-7, recibirán al histórico conjunto jienense, de Primera División, el próximo 18 de noviembre a las 20 horas en el Polideportivo Insular Sa Blanca Dona.

La entrada al partido será gratuita para abonados y menores hasta 12 años, mientras que las personas que no sean socias y quieran presenciar el duelo ante Jaén tendrán que pagar un precio de 5 euros por cada entrada.