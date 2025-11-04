Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Gasifred Atlético ya conoce su horario para el próximo partido de Copa del Rey

El conjunto de José Fernández se medirá al Jaén Paraíso Interior

El cartel del partido

El cartel del partido / GA

Jesús Rodríguez

Ibiza

El encuentro correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey entre el Gasifred Atlético y el Jaén Paraíso Interior ya tiene horario. Los ibicencos, que se clasificaron para esta ronda tras vencer el pasado martes al Hospitalet por un contundente 3-7, recibirán al histórico conjunto jienense, de Primera División, el próximo 18 de noviembre a las 20 horas en el Polideportivo Insular Sa Blanca Dona.

La entrada al partido será gratuita para abonados y menores hasta 12 años, mientras que las personas que no sean socias y quieran presenciar el duelo ante Jaén tendrán que pagar un precio de 5 euros por cada entrada.

