El Gasifred Atlético ya conoce su horario para el próximo partido de Copa del Rey
El conjunto de José Fernández se medirá al Jaén Paraíso Interior
El encuentro correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey entre el Gasifred Atlético y el Jaén Paraíso Interior ya tiene horario. Los ibicencos, que se clasificaron para esta ronda tras vencer el pasado martes al Hospitalet por un contundente 3-7, recibirán al histórico conjunto jienense, de Primera División, el próximo 18 de noviembre a las 20 horas en el Polideportivo Insular Sa Blanca Dona.
La entrada al partido será gratuita para abonados y menores hasta 12 años, mientras que las personas que no sean socias y quieran presenciar el duelo ante Jaén tendrán que pagar un precio de 5 euros por cada entrada.
