Bel Calero se estrena en 3 Días Trail Ibiza tras un 2025 espectacular

La mallorquina Isabel "Bel" Calero Garau (Santa Margalida, 1989) participará por primera vez en 3 Días Trail Ibiza, que se celebrará del 28 al 30 de noviembre en una de las pruebas más emblemáticas del trail running. La atleta del equipo Joma afronta esta nueva aventura en suelo balear respaldada por una temporada 2025 repleta de resultados destacados que la consolidan como una de las corredoras más regulares del panorama nacional.

Con un ranking ITRA de 708 puntos, Calero llega a Ibiza después de finalizar quinta en Mallorca by UTMB este mismo mes de noviembre, completando así un año extraordinario. La corredora mallorquina, que comenzó en el trail running en 2017 tras una exitosa carrera como futbolista profesional, ha demostrado su polivalencia compitiendo al máximo nivel tanto en kilómetro vertical como en media maratón.

Un año de podios y grandes resultados

La temporada de Bel Calero ha estado marcada por la regularidad en las competiciones más exigentes del circuito. Su gran hito internacional llegó en el Campeonato de Europa de Kilómetro Vertical en Italia, donde finalizó en una brillante cuarta posición. Además, representó a España en el Mundial de Canfranc, donde logró el puesto 37 en Kilómetro Vertical y contribuyó al noveno puesto por equipos de la selección española.

Tras su excelente cuarto puesto en el Campeonato de España de media maratón en Port Sant Miquel, un terreno que conoce y donde la geografía ibicenca ya le ha brindado grandes resultados, espera brillar nuevamente en esta ocasión.

Un palmarés en constante crecimiento

El historial de Bel Calero incluye logros que avalan su progresión constante en el mundo del trail. En 2024 se proclamó Campeona de España de Kilómetro Vertical, demostrando su dominio en la especialidad más vertical del trail running. Ese mismo año consiguió el segundo puesto en Mallorca by UTMB en media maratón y la victoria en la emblemática Cursa Tomir, una de las pruebas clásicas de su isla natal.

Su trayectoria incluye también resultados destacados en carreras de referencia como el segundo puesto en Ultra Pirineu de media maratón en 2018 y un noveno puesto en la categoría Advanced de Transgrancanaria ese mismo año, demostrando su capacidad para competir en los escenarios más exigentes del circuito internacional.

Un cartel de auténticas estrellas

La duodécima edición de 3 Días Trail Ibiza está consolidándose como una cita de máximo nivel en el calendario del trail running. El cartel de élite que se está configurando incluye nombres de primer nivel como Julen Calvó, Pablo Ibáñez, Pau Capell, Núria Picas y Chema Martínez, convirtiendo la prueba en un encuentro de las mayores figuras del trail nacional e internacional. La organización continúa trabajando en confirmar más nombres destacados que se sumarán próximamente a este prestigioso elenco, prometiendo una edición inolvidable en los senderos de la isla pitiusa.

Con un palmarés que respalda su versatilidad y en pleno estado de forma, la presencia de Bel Calero en 3 Días Trail Ibiza añade un gran atractivo a la competición. La atleta balear afronta su estreno en la prueba pitiusa con la ambición de brillar en un terreno que conoce bien y ratificar su condición como una de las corredoras más consistentes del panorama nacional.