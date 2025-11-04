El Bàsquet Sa Real ficha a un canterano del Real Madrid

El Bàsquet Sa Real anunció este martes el fichaje de Daniel Busto (Madrid, 2002), jugador con el que se espera dar un salto de calidad en el juego interior ibicenco. Después de varios meses de espera con los trámites de extranjería, el club ha decidido no dejar pasar la oportunidad de reforzarse con Busto, formado en las categorías inferiores del Real Madrid.

El madrileño, con dilatada experiencia en categorías FEB y que ha jugado en Estados Unidos e Italia, aterriza en Ibiza para ser "una pieza clave" en la rotación de Ángel Pascual, que espera que su nuevo fichaje aporte versatilidad en la zona. Busto asegura estar contento por la oportunidad de fichar por el Sa Real, donde jugará con amigos como Nacho Martín, con el que ya compartió vestuario, o Medori, contra el que se ha enfrentado en varias ocasiones, y espera ayudar al equipo en todo lo posible a conseguir sus objetivos esta temporada.

Además, desde la directiva se sigue trabajando en los despachos para conseguir un último refuerzo y dar por cerrada la plantilla. El Sa Real consiguió su segunda victoria este fin de semana tras imponerse en casa al Alfindén CB por 109-79 gracias a la gran actuación de Nacho Martín (31 puntos y siete rebotes) y de Davy Coffie (24 puntos y siete rebotes), además de un espectacular porcentaje desde el triple (14/26).