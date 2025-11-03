Maurovich en Optimist, Torres en ILCA 4 y Tur en ILCA 6, se coronan campeones de Ibiza de vela

Las aguas de Platja d’en Bossa fueron el lugar en el que finalizó este domingo el Campeonato de Ibiza de vela para embarcaciones de las clases Optimist, ILCA 4 e ILCA 6 bajo la organización del Club Náutico Ibiza y la Federación Balear de Vela, con el patrocinio de One Ibiza Suites y Construcciones Metálicas Fita.

La cita congregó a 72 regatistas procedentes de los distintos clubes náuticos de la isla. La flota más numerosa fue la clase Optimist, con 50 jóvenes competidores, consolidándose como la categoría con mayor participación. El campeonato se desarrolló desde la nueva base náutica del Club Náutico Ibiza, ubicada en Marina Ibiza, una infraestructura que «abre una etapa clave para la actividad de entrenamiento y competición del club de cara a la temporada de otoño e invierno 25–26».

Las regatas de Optimist se celebraron a lo largo de los dos últimos fines de semana y se completaron diez pruebas puntuables. Por su parte, las clases ILCA 4 e ILCA 6 disputaron cinco mangas durante el último fin de semana. Las condiciones de viento fueron variables y exigentes, con intensidades de 8 a 21 nudos, especialmente duras en las jornadas del 26 de octubre y 2 de noviembre.

Dominio absoluto de Maurovich en Optimist

Ian Maurovich (C.N. Ibiza) se proclamó campeón con autoridad tras liderar la competición desde la primera jornada y sumar cinco victorias en las diez pruebas disputadas, cerrando con 13 puntos en la general. La segunda posición fue para Paula Pina (C.N. Sant Antoni), con 23 puntos, logrando además el título de primera sub-15. El tercer peldaño del podio fue para Giulio Planells (C.N. Sant Antoni). En la categoría sub-11, la victoria masculina fue para Ibai de la Torre (C.N. Sant Antoni), y en modalidad femenina para Dunia Sigiro (C.N. Ibiza).

La clase ILCA 4 tuvo como vencedora a María Torres, dominadora de la categoría juvenil con un total de cuatro puntos. Carlota Mediero (C.N. Ibiza) fue segunda con 11 puntos, mientras que el tercer puesto lo ocupó Juan Quirante (C.N. Santa Eulalia), con 12 puntos.

Marc Tur, campeón de ILCA 6

En ILCA 6, el título fue para Marc Tur (C.N. Ibiza) con cinco puntos. Muy cerca, con seis puntos, finalizó Víctor Bonet (C.N. Sant Antoni), mientras que la siempre competitiva Alejandra Lloyd (C.N. Ibiza) completó el podio con 12 puntos.

La entrega de trofeos tuvo lugar en las instalaciones de Marina Ibiza, presidida por Álex Minchiotti, en representación del Ayuntamiento de Ibiza; Cati Darder, presidenta de la Federación Balear de Vela; Javier Marí, por parte de Marina Ibiza; Damián Verdera, presidente del C.N. Ibiza; Rebeca Gómez, en representación de la Asociación Balear de la Clase Optimist; y Jordi Tur, en nombre de Construcciones Metálicas Fita.

Todos los representantes destacaron el «excelente trabajo del Club Náutico Ibiza tanto en la formación de jóvenes regatistas como en la calidad organizativa de sus eventos deportivos». Con este campeonato, el club da por cerrada la temporada de vela ligera, una campaña que ha brillado especialmente por la organización de dos Campeonatos de España y las XXXVI Jornadas Náuticas Pitiusas: