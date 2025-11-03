La ibicenca Catiana Cardona logra la clasificación para el Campeonato de España de judo
La luchadora consiguió el billete para el Nacional gracias a su buen rendimiento en la Fase Sector, disputada este fin de semana
El Club de Judo Sant Jordi puso rumbo a Barcelona este fin de semana con una expedición formada por dos deportistas —Aisha Ferrer (-52 kg) y Catiana Cardona (+78 kg) — y su entrenador para participar en la Fase Sector Este del Campeonato de España Absoluto, que se ha celebrado en el Polideportivo Llars Mundet (Barcelona).
En la categoría +78 kg, Catiana Cardona logró la medalla de plata tras caer en la final ante la catalana Ainhoa Martín. Con este resultado, Cardona consiguió el billete para la fase final del Campeonato de España Absoluto, que tendrá lugar el próximo 29 de noviembre en la localidad madrileña de Pinto. En la categoría -52 kg, Aisha Ferrer obtuvo un meritorio quinto puesto tras caer en cuartos de final ante Mar Blanchart (Cataluña), y posteriormente en el combate por el bronce ante la balear Marta Pérez.
Desde el Club de Judo Sant Jordi quisieron destacar «la actitud y el compromiso» de sus luchadoras, ya que «tanto Catiana como Aisha han mostrado madurez, constancia y voluntad de superación en un entorno competitivo exigente». «Este tipo de competiciones no sólo sirven para medir resultados inmediatos, sino para acumular experiencia, crecer y progresar en el camino hacia nuevos desafíos. La medalla de Catiana marca un paso relevante para el judo ibicenco que volverá a tener representación en la fase final absoluta más de una década después y supone una excelente noticia para nuestro club», finalizaron.
- Ibiza Pádel Indoor firma una gesta histórica en el Campeonato de Baleares
- La afición celeste dice basta
- El hundimiento de la SD Ibiza
- Los deberes de Miguel Álvarez con una plantilla que suspende
- El tenista de Ibiza Jesús Ramírez, campeón de Baleares de veteranos por segundo año consecutivo
- Los favoritos Igor Bellido y Noelia Juan se suben a lo más alto del podio en el Ibiza Sprint Triathlon 2025
- La Peña Deportiva pone punto y final a su racha triunfal
- Ibiza acoge el Campeonato de España de Triatlón y Aquabike MD 2025 y las Jornadas de Federaciones Autonómicas de Triatlón