La ibicenca Catiana Cardona logra la clasificación para el Campeonato de España de judo

El Club de Judo Sant Jordi puso rumbo a Barcelona este fin de semana con una expedición formada por dos deportistas —Aisha Ferrer (-52 kg) y Catiana Cardona (+78 kg) — y su entrenador para participar en la Fase Sector Este del Campeonato de España Absoluto, que se ha celebrado en el Polideportivo Llars Mundet (Barcelona).

En la categoría +78 kg, Catiana Cardona logró la medalla de plata tras caer en la final ante la catalana Ainhoa Martín. Con este resultado, Cardona consiguió el billete para la fase final del Campeonato de España Absoluto, que tendrá lugar el próximo 29 de noviembre en la localidad madrileña de Pinto. En la categoría -52 kg, Aisha Ferrer obtuvo un meritorio quinto puesto tras caer en cuartos de final ante Mar Blanchart (Cataluña), y posteriormente en el combate por el bronce ante la balear Marta Pérez.

Desde el Club de Judo Sant Jordi quisieron destacar «la actitud y el compromiso» de sus luchadoras, ya que «tanto Catiana como Aisha han mostrado madurez, constancia y voluntad de superación en un entorno competitivo exigente». «Este tipo de competiciones no sólo sirven para medir resultados inmediatos, sino para acumular experiencia, crecer y progresar en el camino hacia nuevos desafíos. La medalla de Catiana marca un paso relevante para el judo ibicenco que volverá a tener representación en la fase final absoluta más de una década después y supone una excelente noticia para nuestro club», finalizaron.