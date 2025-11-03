El HC Eivissa, con todo a punto para el reto de la Copa

El Trasmapi HC Eivissa ya está preparado para mañana. El conjunto de Geno Tilves afronta el partido contra el San Pablo Burgos como una oportunidad de reafirmar la ilusión y el optimismo que la isla tiene de cara a esta nueva temporada.

Así se pudo ver en la presentación que se llevó a cabo ayer de los cuatro nuevos jugadores que refuerzan la plantilla en esta ilusionante campaña. Carlos Rubio, Franco Gavidia, Fer González y Santiago Canepa estuvieron presentes en el acto de renovación del patrocinio del club con Gobycar, con el que también mostraron la segunda equipación del equipo, conmemorativa de su 25 aniversario.

Óscar Prohens, directivo financiero y de relaciones institucionales, hizo una breve presentación de los fichajes, de los que destacó «su gran calidad y versatilidad para jugar en diferentes posiciones». Primero tomó la palabra el argentino Gavidia, quien recalcó lo difícil que es «encontrar en el deporte profesional un club tan familiar y apegado a los jugadores para que se sientan bien en cada momento». Prohens remarcó la experiencia y veteranía del defensor, que jugó en multitud de clubes y del que «sus características para el equipo serán cruciales».

Fer González también tuvo palabras de agradecimiento para el club a su llegada tras haber estado más de un año y medio fuera de la competición a causa de sus graves lesiones. Sobre el partido de mañana comentó que «será un partido muy duro, pero que al ser en casa, la afición apretará a muerte y ojalá se pueda dar la sorpresa. Prohens destacó su participación en las categorías inferiores de la Selección Española, además de su juventud, «necesaria para las características del equipo».

Santiago Canepa, por su parte, tuvo clara su decisión de formar parte del elenco del club ibicenco: «fue una decisión fácil porque quería un proyecto nuevo y me encantó ver que estoy en un grupo muy humano y unido». Sobre el partido de mañana, «el desatascador» puntualizó que aunque es un reto ilusionante y que hay que disfrutar, «lo importante es centrarse en la liga si no pasamos, ya que es lo más importante del año».

Por último, Rubio declaró que no fue una decisión fácil para él abandonar su casa y llegar a la isla, pero admite «estar muy contento y sentirme como en casa» por la acogida que le dio la directiva.

El vicepresidente de la entidad, Miguel Ángel Escandell, quiso agradecer a Gobycar por «apoyar al club durante tantos años», razón fundamental por la que la empresa de alquiler de automóviles continúa patrocinando a los isleños tras dos años haciéndolo. Desde el grupo patrocinador incidieron en la importancia de renovar un año más su patrocinio, «especialmente en esta temporada tan importante para el club, como es el 25 año de su historia», además de «reafirmar nuestro compromiso con el deporte local balear, ya que creemos que es un espejo donde se pueden mirar los jóvenes».

Escandell también tuvo unas palabras para las recientes incorporaciones, de quienes espera que les den «un salto de nivel para mirar a objetivos más grandes más allá de lo que estábamos haciendo».

El acto fue la antesala de lo que será una fiesta para el balonmano local a partir de mañana en el encuentro que disputará el HC Eivissa frente al San Pablo Burgos, actual tercer clasificado en la División de Honor Plata con 11 puntos. Los ibicencos, tras perder los últimos dos enfrentamientos por detalles decisivos, quieren devolver la ilusión a una afición que este año tiene toda la confianza depositada en el equipo, que comenzó con un total de cuatro victorias en los seis primeros partidos de liga.

Tras la renovación con patrocinadores, nueva equipación y las incorporaciones ya cerradas, el HC Eivissa parte con la puesta a punto para empezar el mes con la confianza y la ilusión renovadas en una temporada que promete.