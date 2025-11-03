Las copas El Vizietto y Amistad de Beach Volley llenan la playa de Santa Eulària

La playa de de Santa Eulària acogió el pasado sábado la celebración de las copas El Vizieto y Amistad, organizadas por el Club de Volley La Tribu.

El espíritu deportivo, la diversión y el entusiasmo se vivieron en los más de 90 equipos que participaron en esta jornada inolvidable, que reunió a jugadores y jugadoras de todas las categorías mixtas: alevines, infantiles, cadetes, juveniles, y adultos, con emocionantes competiciones en Copa de Oro y Copa de Plata, destacan desde la organización.

Desde las 9.30 horas la playa vibró con el inicio de las inscripciones, y las finales se disputaron hasta las 18 horas, culminando con un atardecer espectacular que puso el broche de oro a un día en los que la amistad, la convivencia y la ilusión fueron las protagonistas, recalcan.

El club de volley agradeció al Ayuntamiento de Santa Eulària «su apoyo y colaboración constante», además de a los patrocinadores por «seguir creyendo en el deporte local y en los valores del voleibol» y a todas las familias y acompañantes presentes durante toda la jornada animando y compitiendo.

La Tribu también quiso hacer mención especial para los jugadores y jugadoras llegados desde Formentera, donde continúa expandiendo el voleibol gracias a los nuevos proyectos que están creando.

Finalmente, desde la organización destacaron la satisfacción por la alta participación, el ambiente familiar y el entusiasmo de todos los asistentes, reafirmando su compromiso de seguir impulsando el voleibol «como motor de unión, crecimiento y alegría en las Pitiusas».