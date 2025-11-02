El tenista de Ibiza Jesús Ramírez, campeón de Baleares de veteranos por segundo año consecutivo

Jesús Ramírez, una de las mejores raquetas que ha dado el tenis en Ibiza, se ha proclamado campeón de Baleares de veteranos de más de 60 años por segundo año consecutivo.

El ibicenco, profesor en el Ibiza Club de Campo junto a Miguel Navarro, ha participado en el torneo organizado en un club de Magaluf, en Mallorca.

Ramírez, que ha destacado la buena organización de este torneo, se deshizo el sábado de su rival en la final en dos cómodos sets: 6-3 y 6-2. "Me he sentido muy bien, muy suelto y muy a gusto, porque voy a disfrutar".

El nivel del torneo ha sido "alto técnicamente", comenta Ramírez, que destaca como detalle diferencial el estado físico. "Me mantengo y estoy bien y creo que eso me ha ayudado" frente a sus rivales.