La SD Portmany se lleva el derbi contra el Inter Ibiza

La SD Portmany salió vencedora del partido contra el Inter Ibiza por un resultado de 1-2 en el campo de Can Cantó. Ruiz abrió el marcador para los portmanyins mediada la segunda mitad y Zanetti dobló la ventaja a falta de diez minutos para el final del tiempo reglamentario. Por último, Charidemou maquilló el marcador.

El conjunto de Sant Antoni vuelve a probar el sabor del triunfo después de un mes de octubre sin victorias y escapa de los puestos de descenso. Su rival de la tarde rompe una racha de dos triunfos seguidos y se desengancha de las posiciones de play-off.

Por su parte, la SD Formentera venció al Rotlet Molinar en el Municipal de Sant Francesc con un solitario gol de Abreu al cuarto de hora de juego. Esta victoria ante el colista da oxígeno a los rojinegros en la tabla y ya acumulan cuatro encuentros seguidos sin perder.