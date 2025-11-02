Mentrida y Noguera se llevan la prueba de Santa Eulària del Campeonato de España de Triatlón de Media Distancia

Diego Mentrida y Anna Noguera ya tienen su corona de campeones de la prueba del Campeonato de España de Triatlón de Media Distancia celebrada en Santa Eulària. Ambos cruzaron la línea de meta después de una sección inicial en la que fueron a la zaga de los líderes, por lo que tuvieron que remontar para alcanzar el triunfo.

Mentrida comenzó la prueba con una sección de natación algo discreta, ya que terminó en décima posición a 56 segundos del entonces líder destacado, Guillem Rojas. Lo mejor estaba por llegar para él, ya que remontó posiciones en la prueba de bicicleta y su parcial de 1:49:50 lo catapultó a la cabeza de carrera por una diferencia de tres segundos sobre Alejandro Rodríguez, que finalmente fue descalificado.

La principal amenaza de Mentrida para el tramo a pie fue Alexandre Álvarez, a quien aventajaba en sólo nueve segundos cuando comenzaron a correr. Sin embargo, el campeón mantuvo su ímpetu y ensanchó la diferencia hasta dejarla en los 1:13 que fueron definitivos.

Mentrida cruzó la línea de meta con un registro de 3:16:56, Álvarez se quedó con 3:18:09 y el premio al mejor participante sub-23. El tercer clasificado, Juan Ignacio Villarruel, detuvo el cronómetro con un tiempo de 3:21:30 después de escalar posiciones durante toda la prueba.

Una lección de persistencia

La campeona femenina, Anna Noguera, dio toda una lección de persistencia en la competición, puesto que esperó pacientemente su momento de dar un hachazo a la líder durante la mayor parte de la prueba, la finalmente subcampeona Sofía Aguayo. La vencedora salió del agua en tercera posición, a 1:34 de la cabeza de carrera, que ocupaba Aguayo. Entonces marchaba en la segunda plaza Susana Sevillano, que no tuvo su día en el tramo de ciclismo.

Aguayo no se quedó satisfecha con la abultada ventaja que había logrado durante la natación y la amplió a 5:09 en el recorrido en bicicleta. El triunfo parecía cada vez más cerca para ella, puesto que había marcado los mejores tiempos en las dos primeras secciones del triatlón.

Sin embargo, Noguera no se dio por vencida y ofreció una remontada espectacular en la carrera a pie, en la que limó la distancia hasta adelantar a su contrincante y llegar al final 24 segundos por delante. De esta manera, Anna Noguera acabó con un registro de 3:53:16 y Aguayo, con otro de 3:53:40. Gurutze Frades se hizo con la tercera plaza gracias a su tiempo de 3:55:22 y se llevó el mejor tiempo en la sección de atletismo.

La organización preparó un recorrido que comenzó con un trayecto de 1,9 kilómetros de natación en aguas del puerto de Santa Eulària. La segunda etapa fue un circuito de 19,6 kilómetros por el interior del municipio que los participantes debieron completar cuatro veces en bicicleta. El campeonato terminó con una carrera a pie de 18 kilómetros de longitud por el paseo y el puerto de Santa Eulària.