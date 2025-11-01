Las territoriales de triatlón nacionales debaten en Santa Eulària sobre el futuro de este deporte en España

Presidentes y representantes de las federaciones territoriales de triatlón de todas las Comunidades Autónomas nacionales y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla debatieron en Santa Eulària sobre el presente y el futuro del triatlón en España. Asistieron presencialmente las federaciones de Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, Cantabria, Euskadi, Aragón, Asturias, Galicia, Castilla y León, Castilla La Mancha, Extremadura, Canarias, Ceuta, Melilla, y la anfitriona Islas Baleares. A través de las nuevas tecnologías asistieron y participaron también Navarra, Andalucía, Murcia, y La Rioja.

Desde la tarde del pasado viernes se celebraron las presentaciones y debates de las Jornadas de Federaciones Autonómicas de Triatlón, en las que se abordaron diferentes aspectos del presente y futuro del deporte en España. En el encuentro se presentó el avance del plan estratégico que coordina en su trabajo en la federación, incluyendo una panorámica de la actualidad y un análisis de las opciones para el futuro y la continuidad del desarrollo del triatlón. Durante la primera jornada se analizaron también las subvenciones de FETRI a sus territoriales, y cuestiones relativas al funcionamiento de las federaciones como la factura electrónica o los seguros.

El segundo día de reuniones, se presentaron los proyectos para escuelas, mujer y promoción del triatlón, con planes de acción y estrategias concretas desarrolladas por la FETRI y a disposición de sus territoriales como las unidades didácticas para el avance en la promoción del triatlón entre la población escolar y en los centros educativos, u otras para el propio desarrollo interno de la comunidad del triatlón con la creación de clubes y formación de técnicos y oficiales. También se dieron a conocer a presidentes y representantes de las federaciones autonómicas las nuevas herramientas de digitalización para la gestión de todos los procesos federativos desarrolladas por la FETRI, y la previsión del reconocimiento y desarrollo de nuevas modalidades enfocadas a ampliar el impacto del triatlón en la población.

Durante las dos jornadas también se celebraron unas Jornadas de Inteligencia Emocional para trabajar y reforzar los liderazgos, especialmente femeninos, en el mundo del Triatlón.

Campeonato de España de Triatlón y Aquabike MD, el domingo

Santa Eulària acoge este domingo la última gran cita de la temporada de la Federación Española de Triatlón, el Campeonato de España de Triatlón y Aquabike MD. La prueba de triatlón, además de poner en juego las últimas medallas nacionales del año, será la penúltima cita del Ranking Nacional de Triatlón de Media y Larga Distancia, y segunda y última con el máximo nivel de nivel de puntuación.

Dos kilómetros de natación en la playa de Santa Eulària; 80 kilómetros de ciclismo en cuatro vueltas de 20 kilómetros a un recorrido rápido con apenas 206 metros de desnivel positivo; y 18 kilómetros de carrera a pie muy llana en cuatro vueltas de 4.5 kilómetros por el paseo marítimo y puerto de la localidad ibicenca; conforman el reto que afrontarán las y los triatletas a partir de las 8.30 horas.

Sofía Aguayo y Gonzalo Fuentes, ambos del club Peñota Dental Alusigma, lideran las listas de inscripción en las categorías Élite femenina y masculina, por delante de otras y otros especialistas en el triatlón de Media Distancia como Ariadna Arisó y Eva Rodríguez, del CEA Bétera; Steffie Le Benezic, de Peñota Dental; o Alma Quintana, de Saltoki Trikideak; y Pello Osoro y Julen Lopetegui, de Peñota Dental; Jaime Izquierdo, del Deporama Triatlón Soriano; o Julen Díez, del Galdakaoko Mozoilo Triathlon Klub; que lucirán los primeros cinco dorsales en cada categoría.