La Peña Deportiva pone punto y final a su racha triunfal

La Peña Deportiva no pudo sumar su sexta victoria seguida y no pasó del empate 2-2 en su visita al Llosetense. El conjunto dirigido por Raúl Garrido se encontró con muchas dificultades en el encuentro y firmó un resultado que podría apearles de la primera plaza de la tabla en función de los partidos del Manacor y el Mallorca B.

Los blanquillos comenzaron el choque más enchufados que sus contrincantes y rápidamente encadenaron dos ocasiones para adelantarse en el marcador que el portero rival despejó. Sin embargo, los locales no se dejaron avasallar y respondieron con una jugada por la banda izquierda que uno de sus atacantes estuvo a punto de rematar.

Después del cuarto de hora de encuentro, el Llosetense tomó la iniciativa con una presión alta que dificultó la salida de balón de los hombres de Garrido. De hecho, el guardameta visitante estuvo a punto de perder el esférico ante un delantero rival. Entre tanto, Salinas aprovechó un contragolpe para intentar superar al portero rival con una vaselina que éste atrapó.

El cuadro peñista tomó el pulso al encuentro y anotó en una jugada rápida que Fraile culminó con un disparo cruzado. Ya con el duelo más equilibrado, parecía que no habría más sorpresas hasta el descanso, pero los mallorquines devolvieron la igualdad al marcador con un lanzamiento de Mestre en el corazón del área. En la última acción del primer acto, la Peña tuvo una ocasión inmejorable para volver a marcar en un contraataque, pero la acción se marchó ligeramente desviada.

Un penalti y un cortocircuito

El paso por los vestuarios no cambió la igualdad en lo que se refiere a dominio del choque. Sin embargo, las defensas volvieron más ajustadas y no hubo ocasiones de gol en los primeros compases de la segunda mitad. El Llosetense repitió el guion de los primeros 45 minutos y planteó una presión alta que les hizo llevar la iniciativa.

Así, los locales dieron la vuelta al marcador con un penalti ejecutado por Alomar. A pesar de la desventaja, los blanquillos no habían dicho su última palabra y empataron después de que Sazatornil aprovechase las dudas de los zagueros mallorquines a la hora de cortar un balón largo lanzado hacia su área.

La Peña puso en práctica un juego más vertical que el de su contrincante para tratar de romper el equilibrio en el marcador. Pasada la media hora de la segunda mitad, enlazaron dos ocasiones de anotar: una se marchó desviada y la otra murió en las manos de una espléndida intervención del portero del Llosetense. A pesar de que los locales también pusieron de su parte para llevarse los tres puntos, el marcador ya no se movió.

Por lo que respecta a los demás conjuntos pitiusos de la categoría, Can Cantó acogerá mañana un derbi entre el Inter Ibiza y la SD Portmany a las 17 horas. Por otra parte, la SD Formentera jugará ante sus hinchas un encuentro contra el Rotlet Molinar a las 12.45 horas.