El Gasifred muestra su mejor cara para vencer al Sala 5 Martorell

El Atlético Gasifred prolonga su excelente estado de forma con su victoria por 0-2 en el feudo del Sala 5 Martorell. Los jugadores ibicencos basaron su triunfo en una excelente defensa y juego ofensivo muy vertical que surtió efecto a juzgar por los tantos de Vargas y Usama. El cuadro de José Fernández sigue en puestos de play-off con esta cuarta victoria consecutiva, que son cinco con la eliminatoria de Copa del Rey.

Los primeros minutos mostraron a un Martorell que retuvo la posesión del balón ante un Gasifred que mantuvo sus posiciones defensivas con paciencia. Los porteros fueron los jugadores más destacados y ambos realizaron intervenciones de mucho mérito. Entre tanto, Vargas adelantó a los ibicencos con un lanzamiento muy lejano que sorprendió al guardameta local.

El encuentro siguió con la misma inercia y el Gasifred estaba cómodo sobre el terreno de juego mientras veía a sus contrincantes mover el balón de lado a lado a la espera de encontrar huecos que no aparecían. A pesar de esta eficacia en el bloque bajo, Martínez tuvo una gran oportunidad de igualar con un lanzamiento desde su campo a portería vacía que salió fuera de los tres palos.

El cuadro ibicenco salió más ofensivo después de un tiempo muerto y diluyó el dominio de la posesión que tenían los locales. Uge estuvo a punto de anotar el segundo tanto de los insulares en el último suspiro de la primera mitad en una situación de uno contra uno contra el portero rival, pero apuró tanto su lanzamiento que se marchó desviado.

Resistir y golpear

La segunda mitad comenzó con una marcha más en los dos equipos, ya que el Martorell se mostró más incisivo en sus ataques y el Gasifred presionó más la circulación de balón contraria. Álvaro echó el candado a su portería y rechazó múltiples oportunidades de gol de los catalanes entre la que destacó una doble ocasión de Espinosa y Martínez.

El cuadro local arrinconó al ibicenco a diez minutos del final y llevó casi por completo la acción del partido al campo contrario. A pesar de este dominio, las llegadas a la portería de Álvaro se redujeron gracias a la gran labor defensiva de los futbolistas de José Fernández y poco a poco se liberaron de la asfixia del Martorell.

Las tornas cambiaron y Usama anotó después de dejar atrás a Termens en un contragolpe. Con la situación cada vez más desesperada, los locales sacaron al terreno de juego a un futbolista de campo más para encerrar a sus contrincantes. Sin embargo, el Gasifred conservó el aplomo defensivo que demostró durante todo el partido y el 0-2 fue definitivo.