Gantt resucita al Class Sant Antoni para vencer al Benicarló

El baloncesto es tan bonito que cuando parece que está todo perdido puede cambiar el escenario. Si lograr una remontada es complicadísimo, hacerlo dos veces empieza a ser virtud. Y más seguidas. Pues eso es lo que consiguió el Class Sant Antoni este sábado frente al Maderas Sorlí Benicarló. Llevarse un partido que parecía perdido para el equipo entrenado por Josep Maria Berrocal, que acabó venciendo por 75-78. Se repitió la historia vivida frente al Bueno Arenas Albacete hace una semana, pero esta vez sin las dos prórrogas de infarto que se necesitaron en tierras manchegas. Hubo buen hacer, pero también fortuna.

El guion fue casi calcado, con un protagonista repetido. A falta de prácticamente tres minutos para la conclusión, los isleños perdían de 11 puntos (72-61), pero apareció Gantt. El estadounidense, que en Albacete dio vida a un Sant Antoni que estaba tocado, volvió a ‘clavar’ tres triples, además de una canasta de dos, para meter a los suyos en la pelea (73-72). Luego, un 2+1 de Rodrigo Gómez puso por delante a los portmanyins (73-75) cuando quedaban 16 segundos.

De ahí al final, los errores del rival y el temple de Dani de la Rúa desde los libres dieron el triunfo, muy sufrido, al Class, que vivió en el alambre y no disputó un buen partido. El esfuerzo extra de Albacete pudo pasar factura, pero los de Berrocal supieron rehacerse, otra vez, cuando se vieron contra las cuerdas.

El conjunto ibicenco volverá a jugar en el Pabellón de Sa Pedrera el próximo fin de semana, cuando se enfrentarán al Llíria en un duelo de altos vuelos. Los isleños no han actuado todavía en su casa esta temporada, debido a las obras de remodelación que se han llevado a cabo en la instalación deportiva. Los baleares han ganado ocho de los nueve partidos disputados (siete fuera y uno, el de Copa de España, en el Pabellón de Es Viver). La única derrota llegó en Huesca, en un duelo que los pitusos tenían en el bolsillo y que acabaron perdiendo.

Aparte de un estelar Gantt y un efectivo Kai Johnson (17 puntos), De la Rúa fue el líder del Sant Antoni en Benicarló. El de Azuqueca de Henares, con una valoración de 22 (15 puntos, cinco rebotes y seis asistencias) brilló con luz propia. Mientras, en los castellonenses mandó Anthony Libroia, con 21 puntos y una valoración de 17.

Los sanantonienses comenzaron algo espesos, fallando muchos tiros y con un adversario más acertado. Ikpeze, Libroia y Ndour, con su buena puntería, hicieron mucho daño a un bloque ibicenco que perdió el primer cuarto por 19-13. A pesar de todo, los de Berrocal no le perdían la cara al encuentro.

De salida en el segundo acto, dos libres encestados por De la Rúa pusieron a los visitantes un poco más cerca (19-15). Sin embargo, un triple de Libroia devolvió después la renta cómoda a los castellonenses (22-15). Los isleños no estaba cómodos y, además, perdieron muchas posesiones. Esto lo aprovecharon los locales para escaparse nueve arriba en la que fue la máxima ventaja hasta el momento (34-25).

Sin embargo, las prestaciones del Sant Antoni empezaron a mejorar. El tiro exterior comenzó a funcionar, con triples de Gómez y Gantt. Mientras, De la Rúa dio una lección de inteligencia. Además, la defensa fue más dura y, poco a poco, los baleares recuperaron terreno. De hecho, con un triple de Santi Paz sobre la bocina, el Class llegó al descanso únicamente dos puntos por debajo (40-38).

En el tercer cuarto, el Class volvió a ser un equipo de dos caras. Los de Berrocal abrieron una brecha que parecía definitiva (45-54), pero acto seguido encajaron un parcial de 8-0 que devolvía la igualdad (53-54). El periodo acabó 55-56. Más apretado, imposible. Estaba todo por decidir.

En el último cuarto, de nuevo se vio un Sant Antoni que hizo la goma. Cuando los isleños se vieron 11 puntos por debajo, entonces salió la casta, el coraje y la clase de la plantilla, con un Gantt espectacular. Los de Berrocal acabaron sonriendo, pero sufrieron de lo lindo para ello. Sa Pedrera y la afición se preparan para el regreso a casa. Se busca una victoria más holgada y tranquila.