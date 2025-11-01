El Contazara Zaragoza lucha y remonta ante un errático Trasmapi HC Eivissa

Un freno a la ilusión. El Trasmapi HC Eivissa rompió este sábado su inmaculada racha a domicilio y perdió su primer partido fuera de Ibiza ante el recién ascendido Contazara Zaragoza, que supo jugar mejor los momentos clave y remontar una desventaja de cinco goles en contra en el segundo tiempo ante los ibicencos para ganar un duelo que le hace salir del descenso. Los pupilos de Geno Tilves, que acabó muy enfadado con la actuación arbitral, tiran de nuevo a la basura una cómoda renta y suman tres derrotas en los últimos cuatro encuentros.

El partido, que se disputó en horario matutino, contó con un ritmo frenético en el inicio propuesto por el HC Eivissa, que quiso mandar y que saltó con mucha personalidad (algo que le faltó en los momentos decisivos) al parquet del Pabellón Siglo XXI, lo que provocó la primera ventaja (3-7, min. 10) y el tiempo muerto solicitado por Mariano Ortega, que veía como el Trasmapi se le escapaba en el marcador. El receso sintió bien a los maños, que se ajustaron en defensa y comenzaron a incomodar al equipo insular.

El Contazara Zaragoza fue consciente de sus limitaciones y vio que no podía ir al intercambio de golpes con el Trasmapi, por lo que trató de ralentizar el ritmo del partido. Los aragoneses corrieron y salieron por medio de rápidas transiciones cuando tuvieron ocasión, pero intentaron atacar en estático sin cometer pérdidas ni errores no forzados que les penalizasen ante la verticalidad de los de Tilves, que supieron manejar su ventaja de dos goles con mucha inteligencia ante un Contazara Zaragoza que esperó agazapado y que se mantuvo en el partido en todo momento, sin dejar a los pitiusos que se escapasen en el marcador. Al descanso, 12-14 para los visitantes, que sofocaron la rebelión de los locales y que se fueron al paso por vestuarios por delante.

El Trasmapi tuvo un inicio fulgurante en el segundo parcial que provocó que su ventaja ascendiese hasta los cinco goles de diferencia, por lo que Mariano Ortega se vio obligado a pedir tiempo muerto. La renta era muy jugosa y no hacía presagiar un final tan trágico para un Trasmapi que dominaba el partido con comodidad, pero el Contazara Zaragoza se puso el mono de trabajo en la parcela defensiva y consiguió reducir la distancia a solo dos goles gracias un gran Wagner, que tiró del carro y se echó el equipo a la espalda en sus peores momentos.

El partido estaba en un puño, los dos equipos estaban con las espadas en todo lo alto y protagonizaron una lucha encarnizada sobre la pista. Los locales consiguieron igualar el partido por primera vez a falta de 14 minutos para el final, por lo que Geno Tilves se vio obligado a pedir un tiempo muerto después de que sus jugadores dilapidasen una ventaja de cinco goles en la segunda parte.

El conjunto maño, que fue de menos a más, se puso por delante por primera vez a falta de nueve minutos para el final. Llegó el momento clave, y el Trasmapi se atascó en ataque, algo que aprovecharon los aragoneses para ponerse dos arriba a falta de cinco minutos para la conclusión. El Contazara olió sangre en su rival y apretó los dientes en defensa, mientras que Montoto pecó de inexperiencia y sufrió una exclusión en el momento más inoportuno.

El partido enloqueció y entró en su fase decisiva con momentos de mucha tensión, con Tilves indignado. El entrenador del Trasmapi se vio con dos goles de desventaja a falta de dos minutos para el final y gastó su último tiempo muerto, pero dos dianas consecutivas de Rafael Val, ex-jugador del HC Eivissa, acabaron con toda esperanza pitiusa de rascar algo positivo. El Trasmapi, que cometió numerosos errores y al que se le apagó la bombilla en ataque, dilapidó una ventaja de cinco goles en un partido loco que no supo cerrar y en el que volvió a pecar de inexperiencia en los momentos clave, igual que ante Benidorm y Proin Triana, y se mantiene en séptima posición con ocho puntos en ocho jornadas, aunque el resto de equipos tienen que disputar su partido semanal.