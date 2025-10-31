El Trasmapi HC Eivissa quiere continuar con su idilio fuera de la isla

El Trasmapi HC Eivissa visita este sábado (12.30 horas, Pabellón Siglo XXI) al Contazara Zaragoza en el encuentro correspondiente a la octava jornada de División de Honor Plata. La escuadra ibicenca, séptima en la clasificación con ocho puntos, tratará de continuar con su espectacular racha fuera de la isla, donde ha conseguido tres victorias en tres partidos, siendo el único equipo de toda la categoría que cuenta por triunfos todos sus duelos a domicilio.

Los pupilos de Geno Tilves llegan a la cita de Zaragoza tras una apretada derrota el pasado sábado ante Proin Triana (26-27), que consiguió llevarse los dos puntos del Polideportivo Insular Sa Blanca Dona tras una exhibición de Garajonay, su portero, que finalizó el partido con 17 paradas y fue una pesadilla para los atacantes insulares. Los ibicencos han sido derrotados tres veces esta temporada, pero dos de ellas fueron por un solo gol, por lo que deberán estar más concentrados en los momentos clave.

Frente a ellos estará un recién ascendido, el Contazara Zaragoza. El conjunto maño se encuentra en decimotercera posición con cinco puntos en siete jornadas, ocupando una de las plazas de descenso. A pesar de ello, se muestra como un equipo peligroso en el Pabellón Siglo XXI, donde ha conseguido dos de sus tres triunfos esta temporada, frente a Puerto Sagunto (30-29) y a Málaga (37-25). El único equipo que consiguió arrancarle la victoria en su feudo fue el Burgos, un aspirante al ascenso que se impuso con comodidad en tierras zaragozanas por 29-37.

«Jugamos ante un equipo recién ascendido pero que se ha reforzado muy bien con dos jugadores, Álvaro Valle y Alejandro Plaza, que la pasada temporada jugaron el play-off de ascenso a ASOBAL con Puerto Sagunto. También cuentan con Rafael Val, ex del Trasmapi. En su pista son un rival muy duro, compiten muy bien y cuentan con un gran portero, Jorge Gómez. Corren mucho, son muy intensos y tendremos que estar concentrados, competir y no cometer errores no forzados para ver si somos capaces de continuar con nuestra buena racha fuera de Ibiza y traer los dos puntos para casa», señaló Geno Tilves en la previa del partido.