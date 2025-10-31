El Jaén Paraíso Interior, un equipo de muchos quilates, aterriza en Ibiza

La Copa del Rey ilusiona. El Gasifred Atlético conoció este jueves al que será su próximo rival en la competición del KO, el Jaén Paraíso Interior, conjunto que actualmente ocupa la decimotercera posición en Primera División de la Liga Nacional de fútbol sala. Los ibicencos, que recibirán a los andaluces el 18 o 19 de noviembre, consiguieron el billete para esta cuarta ronda tras vencer al Hospitalet a domicilio el pasado martes por un contundente 3-7.

El equipo dirigido por Daniel Rodríguez, que ocupa el banquillo jienense desdela temporada 2011-2012, es un histórico de la categoría de oro del fútbol sala nacional (en la que milita de manera consecutiva desde la temporada 13/14) y de la Copa del Rey, competición en la que ha quedado subcampeón en cuatro ediciones. Bajo la tutela de Rodríguez, nombrado dos veces mejor entrenador de la Liga Nacional de Fútbol Sala (2014/2015 y 202/2023), el Jaén se proclamó campeón de la Copa de España en tres ocasiones (2015, 2018 y 2023), convirtiéndose así en el primer equipo andaluz en ganar esta competición y también en el primer debutante en hacerlo, por lo que es un conjunto que apuesta por este tipo de competiciones.

El Jaén Paraíso Interior es un plantel compensado en todas las posiciones, con una mezcla de jugadores españoles y brasileños. En el último mercado veraniego, el club reforzó el juego de cinco con fichajes como Mareco, Power, Rikelme o Esteban con los que asegura una vertiginosa velocidad en sus transiciones al contragolpe, una de sus principales armas. En la portería cuentan con el dúo Espíndola-Dudú, guardametas con dilatada experiencia y buena salida de juego. Otros de sus jugadores clave son João Salla, cierre polivalente con gran físico, y Matías Rosa, futbolista con gran olfato goleador y capacidad para aparecer en momentos clave. Además, cuenta con dos jugadores convocados para la prelista de la Selección Española dada por Jesús Velasco para el partido amistoso que el combinado nacional disputará en Italia el próximo 11 de noviembre: el ala Daniel López y el pívot Esteban Cejudo.

Un equipo con muchos fichajes que se están aclimatando y que cuenta con varias fortalezas: una portería bien cubierta, una plantilla experimentada con muchos recursos ofensivos y la capacidad para competir en partidos de alto nivel. Aunque también tiene sus debilidades: la adaptación de los fichajes, una corta profundidad de plantilla y cierta falta de consistencia colectiva por la dependencia de sus jugadores clave en momentos puntuales. Los jienenses son el tercer equipo menos anotador de Primera División (19), pero el séptimo que menos encaja (22).

Su estilo de juego se basa en la circulación rápida de balón, el juego de pivotes, explotar el contraataque, crear superioridades con portero-jugador y mantener el foco en la parcela defensiva, ya que ofensivamente, a pesar de atesorar mucha calidad, no están encontrando la facilidad para ver puerta que se le presupone a un equipo con tantos quilates. Una de las principales preocupaciones de José Fernández residirá en mantener ordenado el bloque defensivo y tener efectividad arriba para aprovechar sus oportunidades.

Una montaña difícil de escalar, pero no imposible para el Gasifred Atlético, que recibirá a un rival de envergadura en un partido que promete emociones fuertes.