Ibiza acoge el Campeonato de España de Triatlón y Aquabike MD 2025 y las Jornadas de Federaciones Autonómicas de Triatlón

La localidad de Santa Eulària, en Ibiza, acogerá este domingo la última gran cita de la temporada de la Federación Española de Triatlón, el Campeonato de España de Triatlón y Aquabike MD. La prueba de triatlón, además de poner en juego las últimas medallas nacionales del año, será la penúltima cita del Ranking Nacional de Triatlón de Media y Larga Distancia, y segunda y última con el máximo nivel de puntuación.

Además, se celebran en la isla las Jornadas de Federaciones Autonómicas de Triatlón, que reúnen a dirigentes territoriales de toda España para analizar el presente y el futuro del deporte del triatlón en nuestro país. La presentación de los eventos se celebró en el Consell de Ibiza con la presencia de Javier Bonet, Director General de Deportes del Consell de Ibiza; Antonio Ramón, concejal de Deportes de Santa Eulària; y los presidentes de la Federación Española de Triatlón, José Hidalgo, y de las Islas Baleares, Ignasi Colom.

Javier Bonet, en nombre del Consell de Ibiza, agradecía «a la Federación Española de Triatlón y al Ayuntamiento de Santa Eulària, por apostar por Ibiza como sede de grandes eventos», tanto desde la perspectiva nacional como desde la propia isla, «planteando una prueba en un municipio diferente y con circuitos diferentes».

A la hora de hablar de la participación, «superior a doscientos deportistas y con los y las mejores especialistas en la media distancia, una buena cifra y sobre todo con muchísima calidad», el presidente de FETRI destacaba a un joven «Héctor Tolsá, que va a hacer su primera prueba de media distancia en Ibiza tras hacer un gran papel en la Gran Final del Campeonato del Mundo Júnior Wollongong; o un mallorquín como Carlos Oliver». Será «una carrera muy rápida, apasionante y divertida», y para Hidalgo «la antesala de retos mayores en los que nos queremos embarcar, construyendo un proyecto más grande en una ciudad y una isla donde siempre hemos estado muy cómodos». José Hidalgo habló también de la otra gran cita del fin de semana en Ibiza, «el encuentro nacional de Federaciones Autonómicas de Triatlón que reúne a representantes de todas las territoriales de España».

El máximo dirigente del triatlón nacional señalaba que «será una reunión muy especial porque se va a hablar de cuestiones clave como el desarrollo tecnológico en diferentes áreas en beneficio de las y los federados, y también de nuevos proyectos de promoción del triatlón en todo el territorio nacional».

Campeonato de España de Triatlón y Aquabike MD

Dos kilómetros de natación en la playa de Santa Eulària; 80 kilómetros de ciclismo en cuatro vueltas de 20 kilómetros a un recorrido rápido con apenas 206 metros de desnivel positivo; y 18 kilómetros de carrera a pie muy llana en cuatro vueltas de 4.5 kilómetros por el paseo marítimo y puerto de la localidad ibicenca; conforman el reto que afrontarán las y los triatletas el próximo domingo a partir de las 8.30 horas.

Sofía Aguayo y Gonzalo Fuentes, ambos del club Peñota Dental Alusigma, lideran las listas de inscripción en las categorías Élite femenina y masculina, por delante de otras y otros especialistas en el triatlón de Media Distancia como Ariadna Arisó y Eva Rodríguez, del CEA Bétera; Steffie Le Benezic, de Peñota Dental; o Alma Quinana, de Saltoki Trikideak; y Pello Osoro y Julen Lopetegui, de Peñota Dental; Jaime Izquierdo, del Deporama Triatlón Soriano; o Julen Díez, del Galdakaoko Mozoilo Triathlon Klub; que lucirán los primeros cinco dorsales en cada categoría.

Campeonato de España de Triatlón MD 2024

Laura Gómez y Fernando Zorrilla lograron los títulos nacionales de Triatlón Media Distancia en 2024 en la prueba disputada en Pamplona.

Jornadas de Federaciones Autonómicas

Desde la tarde de este viernes se celebrarán en Santa Eulària las Jornadas de Federaciones Autonómicas de Triatlón, en las que se abordarán diferentes aspectos del presente y futuro del deporte en España, abarcando en la primera jornada las subvenciones de FETRI a sus territoriales, la factura electrónica o los seguros, proyectos para escuelas, mujer y promoción del triatlón, así como otros aspectos relacionados con el desarrollo y la estrategia del team España; los procesos de licencias, la oficina virtual FETRI y nuevas herramientas de digitalización para cuestiones técnicas o de oficiales, y nuevos proyectos digitales de la Federación Española de Triatlón, completan el programa de trabajo y debate para federativos regionales en Ibiza.