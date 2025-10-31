La ibicenca Catalina d'en March, medalla de bronce en la Copa del mundo de tiro con honda

El pasado fin de semana, la isla de Ibiza fue el epicentro del tiro con honda con la celebración de la sexta edición de la Copa del Mundo, competición internacional en la que participaron representantes de treinta países; Inglaterra, Holanda, Peru, Bolivia, Chile, Uruguay, México, Alemania, Austria, Polonia, Italia, Portugal, EEUU, Rota, Guam, Saipán, Islas Marianas, Francia, Rumanía, Lituania, Bulgaria, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Paraguay, Pakistán, Argentina, Ucrania, Cabo Verde, Irlanda, Japón, Hawaii, Tibet y España.

El sábado se disputó la primera jornada para los lanzamientos con pelota que tuvieron lugar en el Parque Reina Sofia, en la ciudad de Eivissa, y el domingo fue el turno de la modalidad de piedra, que se disputó en Es Cubells. Además de otras tiradas y demás actividades, la Copa del Mundo constó de un total de cuatro competiciones, dos en la modalidad de Pelota de Tenis y dos más en la Modalidad de Piedra, lanzando cada participante cuatro rondas de cinco lanzamientos.

En la categoría masculina, el campeón fue el menorquín Raúl Lopera, con una puntuación de 88 puntos, mientras que el segundo puesto lo ocupó el malagueño Antonio Jiménez, con 87. El último cajón del podio se lo adjudicó Antonio Catalino, con 77 puntos. En la categoría femenina, el triunfo fue para Pili Aguilar con 92 puntos, seguida de María Caimaris, con 65, y de la ibicenca Catalina d'en March, que a sus 95 años consiguió el hito de subirse al podio gracias a sus 44 puntos conseguidos.