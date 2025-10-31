Un eufórico Gasifred busca seguir con su buena racha en Martorell

En piloto automático y con velocidad de crucero. Ese parece el estado del Gasifred Atlético, que visita este sábado (17 horas, Pabellón Municipal de Martorell) al Sala 5 Martorell en el encuentro correspondiente a la sexta jornada de la Segunda División de fútbol sala.

El equipo dirigido por José Fernández llega al partido de este sábado con la moral por las nubes tras conseguir cuatro victorias consecutivas en las últimas dos semanas para cerrar un mes de octubre en el que solo conocen el triunfo. Los insulares comenzaron esta espectacular racha en Levante (1-4), y la continuaron en Ibiza frente a Burela (3-2) y Zambu Pinatar, poniendo el broche de oro el pasado martes en Copa del Rey a domicilio ante el Hospitalet (3-7), un juguete roto en manos del Gasi, que se medirá en cuarta ronda de la Copa del Rey a un histórico de nuestro fútbol sala como es el Jaén Paraíso Interior, que visitará Blanca Dona el 18 o 19 de noviembre.

Esta gran dinámica ha hecho escalar a los pitiusos hasta la quinta plaza de la clasificación de Segunda División con 10 puntos en 5 jornadas. El Gasifred está a solo tres puntos del líder, El Ejido, y este sábado tiene la oportunidad de sumar otra victoria ante el colista, el Sala 5 Martorell, que solo ha sumado un punto en cuatro partidos, pero que llega tras conseguir el martes un triunfo en Copa del Rey ante el CN Sabadell, al que derrotó 2-5.