Benicarló, otra exigente visita para el Class Bàsquet Sant Antoni

El Class Bàsquet Sant Antoni afronta este sábado la quinta jornada de la fase regular, en el grupo Este de la Segunda FEB, visitando la pista del Maderas Sorlí Benicarló (20 horas, televisado por LaLiga+). Los isleños buscarán su cuarta victoria de la temporada en el campeonato doméstico en otro exigente desplazamiento, el quinto consecutivo en la presente campaña en la Liga. El equipo entrenado por Josep Maria Berrocal, que ya ganó al Benicarló en la Copa de España (65-90) en el grupo F, desea llegar con buenas sensaciones al que será su primer partido de la 25-26 en casa. Está previsto que los pitusos puedan volver al Pabellón de Sa Pedrera el próximo 8 de noviembre, concluidas ya las obras de remodelación del recinto deportivo.

Los portmanyins, que son cuartos a un triunfo del dúo de cabeza que ocupan Llíria y Gandía (los únicos que lo han ganado todo), intentarán sumar la que sería su tercera victoria consecutiva en la Liga. Después de sufrir mucho en la anterior jornada, en la que ganaron al Bueno Arenas Albacete tras dos prórrogas (98-99), los isleños tendrán que emplearse muy a fondo en el Pabellón Municipal de Benicarló.

«Vamos a una pista difícil y nos enfrentamos a un equipo importante, que está jugando mejor que al principio de la temporada. Fue muy pronto cuando jugamos contra ellos. Espero que los jugadores entiendan que este va a ser un partido muy diferente. Vienen de perder de bastantes puntos en Huesca 108-96], por lo que llegan con urgencias de jugar bien», manifestó Berrocal, quien también destacó la “ilusión” que tienen por disputar este duelo. Además, el preparador catalán resaltó que han «entrenado muy bien» durante la semana, a la espera de saber si podrá contar con todos sus efectivos.

«Competir para intentar ganar el partido sería importante para cerrar una primera fase de la temporada bastante larga, en la que hemos jugado muchos partidos fuera de casa», declaró el míster de los sanantonienses, que quiere llegar lo mejor situado posible en la clasificación al estreno del curso en Sa Pedrera.

No en vano, los pitusos mirarán de reojo lo que harán los dos primeros clasificados, que no tendrán enfrentamientos fáciles. El líder, el Llíria, se verá las caras con el siempre complicado Lobe Huesca La Magia, tercer clasificado que parece que va a más con el paso de las jornadas. Mientras, el Proinbeni Gandía recibirá al Sol Gironès Bisbal Bàsquet, que sólo ha ganado un partido de fase regular. De los de cabeza es el que lo tiene, a priori, más fácil.

Pero el Class se centrará primero en sacar adelante su encuentro frente a un Benicarló que acumula, como los ibicencos, tres victorias y una derrota. En sus filas cuenta con jugadores muy importantes como el base Anthony Libroia, que es de los máximos asistentes del grupo Además, en la plantilla también está el catalán Aleix Haro, exjugador del Class Sant Antoni, que dejó una gran huella en la isla.