Triplete ibicenco de kick-boxing en Castilla y León
400 luchadores se congregaron en el Ávila Gran Open Fighter, competición en la que la delegación del Ibiza Top Team dejó su huella con la cosecha de tres medallas de oro
El Ávila Gran Open Fighter, organizado anualmente por el club AM Fighters con la colaboración del Ayuntamiento de Ávila, reunió a 400 deportistas procedentes de diversos puntos de la geografía nacional, entre ellos Castilla y León, Aragón, Andalucía, Baleares, Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura.
La delegación del Ibiza Top Team firmó una actuación sobresaliente al cosechar tres medallas de oro. El primero en subir a lo más alto del podio fue Hugo Montoya, en la categoría de ~55 kg. Minutos después, Yago Romero aseguró el segundo oro en la división de ~75 kg. Ambos competidores participaron en categoría júnior (-18 años) y clase C, demostrando un nivel técnico muy destacado frente a algunos de los mejores talentos peninsulares.
El triplete se completó con la victoria de Óscar Cofrade, quien conquistó el oro en categoría absoluta clase A (máximo nivel competitivo, reservado para peleadores con mayor experiencia), dentro de la división de -80 kg. Con su triunfo, Cofrade obtuvo el trofeo principal del Gran Open Fighters de Castilla y León.
El Open Fighter constituye un evento independiente de deportes de contacto con amplia trayectoria en el panorama nacional, celebrando en esta edición su décimo aniversario. A lo largo de la jornada se disputaron más de 300 combates en disciplinas como Kick-boxing, Point Fighting, Light Contact, Kickboxing al punto, K-1, Muay Thai y Grappling, abarcando distintas categorías de edad, peso y nivel, distribuidas en clase C, clase B y clase A.
