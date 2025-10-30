Triplete ibicenco de kick-boxing en Castilla y León

El Ávila Gran Open Fighter, organizado anualmente por el club AM Fighters con la colaboración del Ayuntamiento de Ávila, reunió a 400 deportistas procedentes de diversos puntos de la geografía nacional, entre ellos Castilla y León, Aragón, Andalucía, Baleares, Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura.

La delegación del Ibiza Top Team firmó una actuación sobresaliente al cosechar tres medallas de oro. El primero en subir a lo más alto del podio fue Hugo Montoya, en la categoría de ~55 kg. Minutos después, Yago Romero aseguró el segundo oro en la división de ~75 kg. Ambos competidores participaron en categoría júnior (-18 años) y clase C, demostrando un nivel técnico muy destacado frente a algunos de los mejores talentos peninsulares.

El triplete se completó con la victoria de Óscar Cofrade, quien conquistó el oro en categoría absoluta clase A (máximo nivel competitivo, reservado para peleadores con mayor experiencia), dentro de la división de -80 kg. Con su triunfo, Cofrade obtuvo el trofeo principal del Gran Open Fighters de Castilla y León.

El Open Fighter constituye un evento independiente de deportes de contacto con amplia trayectoria en el panorama nacional, celebrando en esta edición su décimo aniversario. A lo largo de la jornada se disputaron más de 300 combates en disciplinas como Kick-boxing, Point Fighting, Light Contact, Kickboxing al punto, K-1, Muay Thai y Grappling, abarcando distintas categorías de edad, peso y nivel, distribuidas en clase C, clase B y clase A.