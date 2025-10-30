El Santa Eulària Ibiza Marathon recibe el reconocimiento de Ibiza Family Moments por su carrera infantil Santa Eulària Kids Run Caixabank

El Santa Eulària Ibiza Marathon ha recibido el reconocimiento de Ibiza Family Moments por su carrera infantil Santa Eulària Kids Run Caixabank, una mención que pone en valor la labor del evento por ofrecer una experiencia para toda la familia mientras promociona el deporte, la inclusión y los hábitos de vida saludables entre los más pequeños.

En un acto presidido por el presidente del Consell Insular de Ibiza, Vicent Marí, Alba Pau, patrona de la Fundación Pacha y madrina de APNEEF (Asociación de Personas con Necesidades Especiales de Eivissa y Formentera), ha sido la encargada de recoger el premio en nombre de la organización.

Desde su creación, el Santa Eulària Kids Run Caixabank se ha consolidado como una de las «actividades más entrañables y representativas del evento deportivo». Se trata de la prueba que abre el programa de competiciones y que, en un ambiente festivo, reúne cientos 600 niños y niñas de 2 a 14 años en una cita no competitiva que se celebra en la Marina Santa Eulària des Riu.

APNEEF, símbolo de inclusión en el Santa Eulària Kids Run Caixabank

En su última edición, más de 600 niños y jóvenes disfrutaron de las diferentes pruebas adaptadas a cada grupo de edad, desde los más pequeños de la categoría Baby Run hasta los adolescentes de la sub-14. Un año más, APNEEF tuvo un papel protagonista en el evento: los niños y niñas de la asociación fueron los encargados de abrir la jornada, recibiendo el cariño y los aplausos del público mientras demostraban, una vez más, que el deporte es una poderosa herramienta de inclusión. Su participación simbolizó el espíritu del Santa Eulària Kids Run Caixabank, una cita en la que todos los niños, sin excepción, se sienten auténticos corredores.

La cita contó también con la presencia de referentes del atletismo nacional como Álex Roca, atleta con parálisis cerebral del 76% y ejemplo de superación, quien acompañó a los participantes y compartió con ellos un mensaje de inclusión y esfuerzo. A su lado estuvieron Jota, atleta invidente, y Mario, corredor sordo-ciego que completó el maratón ese mismo día; además del olímpico Dani Mateo, embajador del evento.

«Recibir esta placa de Ibiza Family Moments reconoce uno de los pilares más importantes de nuestro proyecto: el de acercar el deporte a todos, sin barreras y con los valores que queremos transmitir a las nuevas generaciones. El Santa Eulària Kids Run Caixabank es mucho más que una carrera infantil: es una jornada de convivencia, ilusión y aprendizaje. Un espacio donde los niños corren, se divierten y descubren que el deporte puede ser una herramienta de inclusión y transformación social. Esto también es un reconocimiento al trabajo de todos los voluntarios, entidades y patrocinadores que lo hacen posible cada año», señalan desde la organización del Santa Eulària Ibiza Marathon.

Con acciones como esta, el Santa Eulària Ibiza Marathon reafirma su compromiso con la comunidad local, con las familias de la isla y con una manera de entender el deporte que va más allá de la competición. Una filosofía que se resume en el espíritu #RunAndFeel, que combina emoción, naturaleza y valores humanos en cada una de las actividades del evento.