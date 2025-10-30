El Gasifred Atlético ya conoce su próximo escollo en la Copa del Rey
Los ibicencos se medirán al Jaén Paraíso Interior en la cuarta eliminatoria de la competición
El Jaén Paraíso Interior será el próximo rival del Gasifred Atlético en la cuarta ronda de la Copa del Rey de fútbol sala. Los pitiusos, que eliminaron el pasado martes al Hospitalet por un contundente 3-7, se enfrentarán al conjunto jienense el próximo 18 o 19 de noviembre en Sa Blanca Dona en un enfrentamiento a partido único.
El Jaén es un equipo que actualmente milita en Primera División, donde ocupa la decimotercera posición con siete puntos tras siete jornadas. El equipo de José Fernandez no parte como favorito, pero tendrá sus opciones en casa ante los jienenses, que bajan sus prestaciones cuando juegan a domicilio. El Jaén ha disputado tres partidos fuera esta temporada con un balance de un empate (Noia) y dos derrotas (Barcelona y Peñíscola).
