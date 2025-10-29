Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Laura Gómez y Fernando Zorilla llegan a Ibiza como líderes del Ranking Nacional de triatlón

Santa Eulària acoge el domingo la última cita del calendario nacional

Laura Gomez meta Pamplona MD 1024x725 / Fetri

Redacción Deportes

Ibiza

Laura Gómez y Fernando Zorilla lideran el Ranking Nacional de Triatlón de Media y Larga Distancia antes de la celebración de las dos últimas pruebas puntuables del calendario de la Federación Española de Triatlón en 2025: el Campeonato de España de Triatlón MD en Ibiza el 2 de noviembre, en el máximo nivel de puntuación, y el Campeonato del Mundo VINFAST IRONMAN 70.3, en Marbella el 8 y 9 de noviembre.

Laura Gómez lidera la clasificación femenina con 4500 puntos, por 4139 de Judhit Corachán, y 3777 de Sofía Aguayo. Chloe Nicholas y Steffie Le Benezic completan las cinco primeras posiciones. En la categoría masculina Fernando Zorilla acumula 4855 puntos, por 3850 de Guillem Montiel, y 3641 de Diego Martín. Pello Osoro y Diego Méntrida son cuarto y quinto. Las clasificaciones se pueden consultar aquí.

Un calendario que arrancó en abril

Jordi Montraveta y Elisabetta Curridori lograron la victoria en abril en el Infinitri 113 Peñíscola; prueba a la que seguía en el calendario IRONMAN 70.3 Valencia, con una destacada actuación de Miriam Casillas y Roberto Sánchez. El Zafiro Ironman 70.3 Alcúdia-Mallorca se ofrecía también como oportunidad puntuar en el primer tramo del calendario, al igual que Challenge Salou, en el que Elisabetta Curridori y Thomas Davis ganaban la décima edición, con Zaida Lorenzo en el pódium.

Laura Gómez y Guillem Montiel se imponían en el triXilxes #sindrafting; y Jordi Montraveta fue segundo en el IRONMAN Lanzarote que ganaron Lucy Charles-Barclay y Dylan Magnien. A finales de mayo, Mediterranean EPIC Triathlon coronaba a Judith Corachán y Fernando Zorrilla como nuevos campeones de España de Triatlón Larga Distancia; y en el debut en el calendario del ranking del KOS Xtreme Triathlon canario, Thomas Steger y Mia Leadbeater se adjudicaban la victoria.

Pello Osoro fue tercero en el OTSO vi half gasteiz en el que ganaban Rostislav Pevtsov y Chloe Nicolás; y Guillem Montiel volvía a ganar en el TradeINN Zarauzko Triatloia 2025, con triunfo femenino Alanis Siffert. Alex Rodríguez y Cecilia Ramírez ganaron el Bilbao Triathlon 2025; al que seguía en el calendario del ranking un IRONMAN Vitoria – Gasteiz que celebró una nueva jornada de pasión por el triatlón con un ambiente inmejorable.

Marina Muñoz y Aimar Murúa se impusieron en el Desafío Castilla y León en agosto; y en septiembre Alejandro Rodríguez Rilo y Chloé Serra Jodin conquistaron el Triatlón Ciudad de Santander; y Esther Leal y Diego Méntrida el Half Triatlón Madrid. La undécima edición del IRONMAN Calella – Barcelona brilló con cifras de récord y un ambiente espectacular abriendo el último tramo del calendario del ranking FETRIMDyLD; en el que Cathia Schär y Michele Sarzilla consiguieron la victoria en la espectacular 11ª edición de Challenge Peguera-Mallorca.

