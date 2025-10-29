El campeón de España de Ultradistancia debuta en 3 Días Trail Ibiza tras una temporada de ensueño

El catalán Julen Calvó (Reus, Tarragona, 1995) debutará del 28 al 30 de noviembre en la Ultra de 3 Días Trail Ibiza, una de las citas más esperadas del calendario de trail running en el Mediterráneo. La prueba principal, la Ultra, se disputará el sábado con salida desde Dalt Vila. El atleta del Team Gozalbo afronta esta nueva aventura insular respaldado por una temporada 2025 de resultados sobresalientes que lo sitúan como uno de los corredores de montaña más en forma del panorama nacional.

Con un ranking ITRA de 880 puntos, Calvó llega a Ibiza tras firmar un brillante tercer puesto en la Salomon Ultra Pirineu a finales de octubre, confirmando su excelente momento de forma. Apenas una semana antes, el tarraconense había finalizado sexto por equipos en el Campeonato del Mundo de Canfranc, demostrando su capacidad para encadenar competiciones de alto nivel.

Un 2025 de ensueño

La temporada de Julen Calvó ha estado marcada por la regularidad en los podios de las carreras más exigentes. Su gran hito llegó en mayo, cuando se proclamó Campeón de España de Ultradistancia al vencer la Domusa Teknik de 65 kilómetros. Además, logró sendos cuartos puestos en dos de las pruebas más prestigiosas del circuito: la Andorra 100 by UTMB y la Ultra Trail Bosques del Sur.

Su palmarés reciente incluye otros grandes resultados como el segundo puesto en ASICS Penyagolosa Trails (2024) y dos triunfos consecutivos en Muntanyes de Prades Epic Trail Costa Daurada: los 87 kilómetros en 2024 y los 50 kilómetros en 2023, consolidándose como un especialista en terrenos técnicos y exigentes.

"Lo valoro muy positivamente, porque creo que es un paso adelante en seguir otro año consiguiendo buenos resultados y no fruto de la casualidad. Espero que se traduzca en tener buenas condiciones el próximo año esté donde esté", explica Calvó sobre su actual momento.

Un cartel de estrellas

La duodécima edición de 3 Días Trail Ibiza reunirá a algunos de los nombres más destacados del trail running nacional e internacional. Junto a Calvó competirán corredores de la talla de Pablo Ibáñez, Pau Capell, Núria Picas y Chema Martínez, convirtiendo la prueba en una cita de máximo nivel.

Ibiza, un terreno favorable

Para el corredor del Team Gozalbo, el debut en la isla pitiusa representa una oportunidad ideal para brillar: "Es una carrera que de por sí se adapta mejor a mi forma de correr. He tenido que preparar las anteriores competiciones más a conciencia porque eran terrenos más diferentes a donde solía vivir, pero en este caso el terreno 'viene de serie' para mí. No me preocupa nada antes de la carrera, será durante ella el solventar si salen algunos contratiempos. Lo único sería la alimentación por si hace mucho calor", comenta el atleta catalán.

Sobre sus objetivos en Ibiza, Calvó se muestra ambicioso pero realista: "Objetivo hacerlo lo mejor posible, miraré los tiempos de otros años e intentaré hacer la mejor carrera posible".

Mentalidad ganadora

Lejos de plantear 3 Días Trail Ibiza como un simple cierre de temporada, Julen Calvó mantiene su hambre de competición intacta: "Siempre que voy a competir, voy a correr y no con la mentalidad de que es la última. No es cerrar temporada para mí, sino seguir creciendo poco a poco con objetivos a corto, medio y largo plazo, pero sí me gustaría conseguir un buen resultado".

Con estas credenciales y en pleno estado de gracia, el debut de Julen Calvó en 3 Días Trail Ibiza promete ser uno de los grandes atractivos de la prueba. El corredor llega dispuesto a dejar su huella en los senderos de la isla blanca y demostrar por qué es uno de los nombres propios del ultradistancia español.

3 Días Trail Ibiza es una prueba patrocinada por Turismo de Ibiza y cofinanciada con el fondo del Impuesto del Turismo Sostenible del Govern de las Islas Baleares.