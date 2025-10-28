Una vendaval ofensivo llamado Gasifred Atlético aplasta al Hospitalet

El Gasifred Atlético consiguió este martes el billete para la próxima ronda de la Copa del Rey tras aplastar en el Polideportivo Municipal Vellvitge Sergio Manzano al Hospitalet Bellsport, equipo de Segunda División B y que fue un juguete roto en manos de los pitiusos, que hicieron valer su superioridad para vencer con contundencia y avanzar a la cuarta ronda del torneo del KO.

El equipo de José Fernández inició bien el partido en la tercera ronda de la competición copera y se puso por delante en el minuto 2 gracias a un gol de Iker, que aprovechó un hueco en la defensa local a la salida de un córner y anotó la primera diana para los pitiusos. El Gasi continuó en modo apisonadora y puso tierra de por medio al anotar el segundo en el minuto 7 por medio de Pablo Moreno, que aprovechó una gran jugada colectiva para asestar un mazazo a los catalanes.

El Hospitalet fue incapaz de aguantar el vertiginoso ritmo impuesto por la escuadra de José Fernández, que movió la pelota con criterio y con mucha rapidez, lo que provocó que encontrase huecos en la defensa local con mucha facilidad. Pablo Moreno anotó el segundo en su cuenta particular a falta de seis minutos para el descanso después de una gran jugada por banda izquierda de Usama, que puso el balón al corazón del área para que su compañero, a placer, pusiese el 0-3.

Los catalanes recortaron distancias por medio de Antoñito, que hizo despertar a su equipo a falta de cuatro minutos para el descanso a la salida de un córner. El Hospitalet creció con el gol y se fue con todo a por el segundo en el tramo final de la primera parte, pero fue Iker el que dilapidó la rebelión local al ejecutar de manera magistral un contragolpe letal del Gasi, que puso la manita a falta de 30 segundos para el paso por vestuarios gracias a un tanto de Caruso.

El Gasi no bajó el pie del acelerador y fue a por más en la segunda mitad. El guardameta local, Iván Reyes, salvó a su equipo de una goleada que pudo ser mayor y fue el mejor jugador de los catalanes, que estuvieron totalmente sobrepasados ante la calidad y la velocidad en la circulación de un Gasi que anotó el sexto por medio de Uge a falta de doce minutos para el final. El Hospitalet maquilló el resultado por medio de Antoñito, que acercó a los suyos en el marcador. El partido se convirtió en un correcalles, Uge puso el broche de oro a la victoria con el séptimo y el cuadro catalán puso el 3-7 definitivo a falta de un minuto para el final.

Con este resultado, los ibicencos esperan rival para la cuarta ronda de la competición copera, en la que entran los equipos de Primera División a excepción de Jimbee Cartagena Costa Cálida y Palma Futsal, representantes españoles en la UEFA Futsal Champions League, que entrarán ya en el bombo de octavos de final. Esta eliminatoria se disputará los próximos 18 y 19 de noviembre.