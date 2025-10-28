Santa Eulària Ibiza Marathon 2026: más de 2.500 inscritos a falta de seis meses

Ibiza es uno de los destinos insulares favoritos para todo tipo de viajeros, deportistas y aventureros que siempre ambicionan ir un paso más allá. Además de ser un lugar icónico para pasar unas vacaciones y disfrutar de los paisajes mediterráneos, la isla también se revela como un punto de encuentro para aficionados al deporte. Y por supuesto, para entusiastas del running.

"En tan solo ocho ediciones el Santa Eulària Ibiza Marathon se ha consolidado como una de las carreras más deseadas por atletas nacionales y europeos», destaca la organización. Su próxima edición, fechada para el 18 de abril de 2026, ya registra a día de hoy un elevado número de participantes inscritos. Y es que, a falta de seis meses para su celebración, más de 2.500 corredores ya han formalizado su inscripción. Además, un 50% son mujeres, un dato que revela "el enorme atractivo que la isla y la prueba tienen para el público femenino".

El Santa Eulària Ibiza Marathon es también un evento con un inconfundible carácter internacional. Así, las cifras afirman que el 70% de los asistentes son corredores llegados desde fuera de España. El país que más interés despierta en la prueba es Reino Unido, que aporta más de un 20% del total de los participantes. Es decir, una de cada cinco personas llegará a Ibiza procedente de las islas británicas. Países Bajos, con un 11%; Italia, con un 8%, y Francia, con casi un 7%, son las otras naciones que más representación tendrán en Ibiza en 2026. También hay corredores inscritos de países como Colombia, Canadá, Argentina o Venezuela.

El Santa Eulària Ibiza Marathon ha experimentado un considerable crecimiento en estos últimos dos años: "se ha convertido en el evento deportivo más multitudinario de la historia en Ibiza", indican desde la organización, que destaca que esto se debe a motivos "que trascienden a lo puramente atlético". Porque más allá de ser un evento vespertino, que permite correr en la isla disfrutando de las vistas del atardecer, el clima en el mes de abril es perfecto para sumar kilómetros y enrolarse en otras actividades paralelas para conocer sin agobios la idiosincrasia de la isla, cuya diversidad gastronómica, internacional gracias a sus diferentes restaurantes, y a la par mediterránea merced a sus recetas tradicionales, permite también darse más de un capricho sobre la mesa.

Organizado por Talentum Group y con el espíritu #RunAndFeel como bandera, las inscripciones para el Santa Eulària Ibiza Marathon siguen abiertas para las tres modalidades que conforman su programa: 12K, 22K y 42K. Todo apunta a que volverán a agotarse los dorsales disponibles. Más información e inscripciones: ibizamarathon.es