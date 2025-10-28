Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Jordi Marí, convocado con la Selección Española de kick-boxing

La competición tendrá lugar en noviembre en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos)

Imagen de Jordi Marí

Imagen de Jordi Marí / DI

Jesús Rodríguez

Jesús Rodríguez

Ibiza

El ibicenco Jordi Marí ha sido convocado con la Selección Española de kick-boxing para la próxima Copa del Mundo, que se celebrará en noviembre en Abu Dabi, por lo que Ibiza tendrá representación en la cita más importante del kick-boxing internacional.

TEMAS

Tracking Pixel Contents