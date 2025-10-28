Jordi Marí, convocado con la Selección Española de kick-boxing
La competición tendrá lugar en noviembre en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos)
El ibicenco Jordi Marí ha sido convocado con la Selección Española de kick-boxing para la próxima Copa del Mundo, que se celebrará en noviembre en Abu Dabi, por lo que Ibiza tendrá representación en la cita más importante del kick-boxing internacional.
- Ibiza inaugura el campito ‘Antonio Rodríguez’, un vecino comprometido
- Ibiza Pádel Indoor firma una gesta histórica en el Campeonato de Baleares
- Los favoritos Igor Bellido y Noelia Juan se suben a lo más alto del podio en el Ibiza Sprint Triathlon 2025
- La pizarra de Miguel Álvarez
- El hundimiento de la SD Ibiza
- Los deberes de Miguel Álvarez con una plantilla que suspende
- El Class Sant Antoni da la sorpresa y se carga al Grupo Alega Cantabria
- Agónico triunfo del Class Sant Antoni en la prórroga de Albacete