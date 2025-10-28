Los deberes de Miguel Álvarez con una plantilla que suspende

La UD Ibiza continúa atrapada en una espiral de frustración que no encuentra freno. Ni siquiera el cambio de entrenador ha servido de revulsivo en Can Misses, donde el conjunto celeste volvió a tropezar —esta vez ante el CD Teruel, un recién ascendido que demostró más solidez, orden y convicción— y se asoma peligrosamente de nuevo a los puestos de descenso del Grupo 2 de Primera RFEF. La derrota (0-1), fruto de un penalti absurdo cometido por Iago Indias en la segunda mitad, ahondó en la herida de un equipo que sigue lejos de lo que se esperaba por plantilla, presupuesto y ambición.

El debut de Miguel Álvarez, apenas tres días después de asumir el cargo tras el despido de Paco Jémez, dejó al descubierto las numerosas carencias de un bloque que no compite con la energía ni la claridad que exige la categoría. Con solo tres entrenamientos a sus espaldas, el nuevo técnico no logró alterar el guion que se repite desde que comenzó la temporada: una UD Ibiza plana, inconsistente en defensa y sin mordiente ofensiva.

El arranque del partido dejó algún atisbo de esperanza, pero el espejismo duró poco. «A la primera que nos han creado peligro, una situación muy clara de uno contra uno, eso nos ha sacado un poco del partido», lamentó el preparador jienense en sala de prensa.

Imprecisiones y falta de ritmo

A partir de ahí, el equipo ibicenco volvió a diluirse entre imprecisiones y falta de ritmo. En la segunda parte, el Teruel salió con más intensidad y aprovechó su momento. «El partido estaba igualado, pero ellos han salido mucho mejor. Aguantamos los primeros minutos, pero cuando estábamos bien ha venido el penalti, y eso nos ha sacado definitivamente», explicó el técnico.

El tanto visitante volvió a evidenciar los males recurrentes de la UD Ibiza: errores individuales, fragilidad mental y una alarmante incapacidad para reaccionar cuando se ve por detrás en el marcador.

Lejos de buscar excusas, Miguel Álvarez fue claro al señalar que su prioridad pasa por estructurar el equipo y devolverle un orden táctico y físico. «Ahora mismo hay que estructurar más al equipo, sobre todo a nivel de posicionamiento, para poder atacar y volver a atacar recuperando rápido el balón en las vigilancias», subrayó.

El preparador insistió también en que el conjunto necesita mejorar su salida de balón y su disposición en el campo: «Hay que tener buena disponibilidad táctica y mejorar un poco la salida desde atrás. Es importante independientemente del rival».

Sobre el evidente bajón físico en las segundas partes, el ex del Villarreal B evitó dramatizar, aunque admitió que hay mucho margen de mejora. «Cuando ganas parece que la gente vuela y cuando pierdes parece que van andando siempre», ironizó, antes de remarcar que el problema principal no es solo de piernas, sino también de cabeza y estructura.

Más allá de los conceptos colectivos, Álvarez identificó otro desafío urgente: recuperar la mejor versión emocional y futbolística de varios jugadores clave. «Este equipo será mejor cuando recupere la mejor versión de muchos futbolistas que sé que tienen mucho más nivel del que han mostrado», afirmó con convicción.

En ese sentido, valoró positivamente el debut de Fran Castillo, al que definió como «un jugador que va a ser importante» pese a la evidente falta de ritmo tras su lesión. «Es un jugador con talento, pero en el fútbol actual la parte condicional es muy importante. Si no estás bien físicamente, te comen», advirtió.

Faltan ideas y cabeza en ataque

La falta de pegada y de claridad en los metros finales volvió a ser uno de los grandes lastres del equipo. La UD Ibiza no marcó y generó pocas ocasiones, pese a su dominio territorial por momentos. «El equipo quería, está claro, pero en el fútbol no se juega solo con el corazón, también con la cabeza», reflexionó el entrenador.

Esa precipitación en ataque, unida a la falta de criterio en la circulación, impidió transformar el esfuerzo en peligro real. «Cuando vas con el corazón y no con la cabeza, pierdes el juego de posición y facilitas al rival», explicó Álvarez, consciente de que sin orden ni equilibrio el equipo pierde su identidad.

Errores y confianza

El penalti cometido por Iago Indias fue una losa demasiado pesada. «El fútbol es un deporte de errores, y todos los cometemos. Ese penalti nos ha costado los puntos, pero hay que mejorar sobre todo la defensa de área, porque ahora con el VAR cualquier acción te penaliza», admitió.

La falta de confianza es otro enemigo interno que debe combatir el nuevo cuerpo técnico. «Cuando un equipo tiene la confianza a tope, todo le sale bien; cuando no, te penaliza todo», resumió Álvarez, consciente de que su labor no se limita al terreno táctico.

«Quizás una de las cosas que he intentado es bajar las revoluciones, porque cuando llega un entrenador nuevo todos quieren hacer muchas cosas. Lo más importante es que los futbolistas tengan conciencia de que ellos son los importantes», añadió, en un mensaje dirigido a estabilizar un vestuario golpeado por los malos resultados y los cambios.

Pese a la derrota, Miguel Álvarez quiso destacar la calidad humana y la estructura del club: «He llegado a un club con una infraestructura increíble, la gente es magnífica y el público ha estado muy bien. Espero que sea mejor en el futuro, ganando partidos, porque la afición quiere disfrutar».

Ni un día de descanso

El técnico afronta ahora una semana intensa con la Copa del Rey en el horizonte, un torneo que considera útil para ver en acción a jugadores con menos ritmo y seguir ajustando piezas. «Nos viene bien para conocer a todos, para que cojan ritmo y competir», comentó.

A diferencia de semanas anteriores con Paco jémez, Miguel Álvarez no va a dar un solo día de descanso a la plantilla, que tiene programados entrenamientos todos los días al margen de los dos encuentros oficiales de Copa y Liga.