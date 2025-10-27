Jordi Marí suma otro oro internacional en el Open Celtic de kick-boxing

El pasado fin de semana se celebró en Dublín el Open Celtic, una prestigiosa competición internacional que reunió a destacados deportistas del kick-boxing europeo. La expedición española estuvo capitaneada por los baleares Joan Marí (Ibiza) y Javi Domínguez (Mallorca), ambos técnicos de la Federación Balear con sede en Ibiza.

Entre ellos, el competidor senior del Club Budoka, Jordi Marí, representó una vez más con éxito a España y a Ibiza, firmando una actuación impecable que le permitió subir al podio en todas las categorías en las que participó. Marí se proclamó campeón en Point Fight -79 kg, se llevó la plata en Point Fight -74 kg, y sumó dos bronces, uno en Light Contact -74 kg y otro en la modalidad Grand Champion (peso libre).

El equipo español estuvo dirigido por los técnicos Joan Marí y Javi Domínguez, ambos de la Federación Balear de kick-boxing y muay thai, que continúa consolidándose como una referencia nacional en la formación de deportistas de élite. Este Open Celtic ha servido como antesala de la Irish World Cup, que se disputará el próximo año también en Dublín. Para Jordi Marí, la cita ha supuesto una excelente preparación de cara a su último gran reto del año: el Campeonato del Mundo, que se celebrará el próximo mes de noviembre en Abu Dhabi.