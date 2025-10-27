Igor Bellido: «El tramo ciclista fue más duro de lo que preveía»

Los ganadores del Ibiza Sprint Triathlon 2025, Igor Bellido y Noelia Juan, mostraron su deseo de "repetir" participación en la próxima edición.

Una prueba sin sorpresas y con triatletas ibicencos en el podio

El campeón absoluto competía por primera vez en la isla. Tras recoger el trofeo que lo acreditaba como ganador, el risueño triatleta se mostró "muy contento y satisfecho" por haber logrado su objetivo: "Venía con la intención de darlo todo y ganar la prueba y lo he conseguido".

Una prueba sin sorpresas y con triatletas ibicencos en el podio

Bellido reconoció que "la prueba salió tal y como esperaba", aunque añadió que "el tramo de ciclismo fue más duro de lo previsto, ya que hacía un poco de viento". A pesar de ello, afirmó, sin perder la sonrisa en ningún momento, que "clavó los tiempos".

Una prueba sin sorpresas y con triatletas ibicencos en el podio

El competidor más veloz de la segunda edición del Ibiza Sprint Triathlon agradeció a la organización la invitación a un evento que calificó de "espectacular".

Una prueba sin sorpresas y con triatletas ibicencos en el podio

Para el campeón, el tramo en bicicleta fue "perfecto, al recorrer un circuito muy técnico, con subidas, bajadas y algunos giros de 180 grados".

Una prueba sin sorpresas y con triatletas ibicencos en el podio

El joven triatleta sevillano, nacido en 2002, hizo un balance positivo de la experiencia: "He disfrutado del deporte en una isla espectacular, con unas vistas que enamoran. El mar estaba genial; de hecho, parecía que estaba nadando en un lago".

En cuanto a Juan, que también se estrenó en la competición, tampoco pudo ocultar su enorme alegría: "Ha sido una mañana muy divertida. He intentado marcar mi ritmo desde el principio".

Para la triatleta valenciana, la prueba sirvió como "una buena preparación para darse un poco de caña de cara a las competiciones de final de temporada".

Al margen de la carrera, Noelia Juan, quien asumía su condición de favorita, tuvo unas afables palabras para el público: "Había mucha gente animando. Quería disfrutar del ambiente".n

Una prrueba sin sorpresas y con triatletas ibicencos en el podio

La segunda edición del Ibiza Sprint Triathlon contó con dos de los triatletas más talentosos del panorama nacional, Igor Bellido y Noelia Juan. Su dominio y el hecho de ser dos de los principales protagonistas del evento no fueron suficientes para eclipsar el buen hacer de los representantes locales. Todo ello, en una mañana nublada marcada por un ligero pero gélido viento. En la categoría absoluta, el tercer puesto fue para Pablo Fernández, del AD Ibiza Half Triathlon. El ibicenco Javier Cardona, también del mismo equipo, logró el bronce en la categoría masculina. Por su parte, la pitiusa Marta Bonet fue subcampeona femenina y la británica afincada en Eivissa, Mar Iban, se clasificó tercera.n