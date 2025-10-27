Triatlón
Igor Bellido: «El tramo ciclista fue más duro de lo que preveía»
Igor Bellido, ganador del Ibiza Sprint Triathlon 2025, a pesar de reconocer que la prueba fue "como esperaba", se vio sorprendido "por el viento" en ciertos tramos
Los ganadores del Ibiza Sprint Triathlon 2025, Igor Bellido y Noelia Juan, mostraron su deseo de "repetir" participación en la próxima edición.
El campeón absoluto competía por primera vez en la isla. Tras recoger el trofeo que lo acreditaba como ganador, el risueño triatleta se mostró "muy contento y satisfecho" por haber logrado su objetivo: "Venía con la intención de darlo todo y ganar la prueba y lo he conseguido".
Bellido reconoció que "la prueba salió tal y como esperaba", aunque añadió que "el tramo de ciclismo fue más duro de lo previsto, ya que hacía un poco de viento". A pesar de ello, afirmó, sin perder la sonrisa en ningún momento, que "clavó los tiempos".
El competidor más veloz de la segunda edición del Ibiza Sprint Triathlon agradeció a la organización la invitación a un evento que calificó de "espectacular".
Para el campeón, el tramo en bicicleta fue "perfecto, al recorrer un circuito muy técnico, con subidas, bajadas y algunos giros de 180 grados".
El joven triatleta sevillano, nacido en 2002, hizo un balance positivo de la experiencia: "He disfrutado del deporte en una isla espectacular, con unas vistas que enamoran. El mar estaba genial; de hecho, parecía que estaba nadando en un lago".
En cuanto a Juan, que también se estrenó en la competición, tampoco pudo ocultar su enorme alegría: "Ha sido una mañana muy divertida. He intentado marcar mi ritmo desde el principio".
Para la triatleta valenciana, la prueba sirvió como "una buena preparación para darse un poco de caña de cara a las competiciones de final de temporada".
Al margen de la carrera, Noelia Juan, quien asumía su condición de favorita, tuvo unas afables palabras para el público: "Había mucha gente animando. Quería disfrutar del ambiente".n
Una prrueba sin sorpresas y con triatletas ibicencos en el podio
La segunda edición del Ibiza Sprint Triathlon contó con dos de los triatletas más talentosos del panorama nacional, Igor Bellido y Noelia Juan. Su dominio y el hecho de ser dos de los principales protagonistas del evento no fueron suficientes para eclipsar el buen hacer de los representantes locales. Todo ello, en una mañana nublada marcada por un ligero pero gélido viento. En la categoría absoluta, el tercer puesto fue para Pablo Fernández, del AD Ibiza Half Triathlon. El ibicenco Javier Cardona, también del mismo equipo, logró el bronce en la categoría masculina. Por su parte, la pitiusa Marta Bonet fue subcampeona femenina y la británica afincada en Eivissa, Mar Iban, se clasificó tercera.n
Suscríbete para seguir leyendo
- Ibiza inaugura el campito ‘Antonio Rodríguez’, un vecino comprometido
- Pedro Mayol vuela en la Pujada a sa Cala
- La Peña Deportiva arrebata el liderato al Manacor, la SD Portmany sigue en descenso y el Formentera no pasa del empate
- La pizarra de Miguel Álvarez
- Los favoritos Igor Bellido y Noelia Juan se suben a lo más alto del podio en el Ibiza Sprint Triathlon 2025
- El Class Sant Antoni da la sorpresa y se carga al Grupo Alega Cantabria
- El Valencia Mestalla sorprende a una muy gris SD Ibiza
- Masip y Dobao son los dueños de la Milla Urbana ‘Isla de Ibiza’