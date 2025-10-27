El Ibiza Samurais firma un resultado histórico en la Liga Nacional Infantil de Ourense

El kárate ibicenco vivió un fin de semana para enmarcar en la sexta prueba de la Liga Nacional Infantil, celebrada en Ourense (Galicia), donde los clubes de la isla firmaron una actuación sobresaliente. En especial, el Ibiza Samurais brilló con luz propia al conseguir cuatro medallas y situarse en la cuarta posición del medallero general femenino, rozando el liderato nacional. Se trata de un resultado sin precedentes para el kárate pitiuso y, probablemente, para cualquier club de Baleares en una cita de este nivel.

El conjunto ibicenco, que dirige con pasión y constancia su equipo técnico, demostró una vez más el excelente trabajo de base que se viene realizando en la isla. La jornada dejó imágenes emocionantes y un nuevo capítulo para la historia del kárate balear.

Cuatro medallas y una final ibicenca

El Ibiza Samurais subió cuatro veces al podio gracias a las actuaciones de sus jóvenes promesas. Nara Miranda Blesa se proclamó campeona nacional en kumite infantil femenino +42 kg tras imponerse en una final muy especial a su propia hermana, Maya Miranda Blesa, que se llevó la plata.

El equipo completó su brillante actuación con otra medalla de plata para Marina Manrique Ahumada y un bronce logrado por Manuela Romero. Además, Alai Torres Pérez y Mateo Marí Moreno finalizaron en quinta posición, tras disputar la lucha por el bronce.

Con estos resultados, el club ibicenco se situó cuarto en el medallero femenino nacional, un hito histórico que podría haber sido aún mayor: de haber ganado la otra final, el Ibiza Samurais habría encabezado la clasificación.

El Samyd también brilla

El éxito del kárate ibicenco no se quedó ahí. El Club Samyd también tuvo un papel destacado con tres medallas en Ourense. Zarek Monsalvez logró la plata en kumite infantil masculino -45 kg, mientras que Marta Barandica y Alba Ribas se colgaron sendos bronces en kumite infantil -42 kg y kumite juvenil -47 kg, respectivamente.

Buena actuación del Karate-Do Ibiza

Por su parte, el Karate-Do Ibiza estuvo cerca de subir al podio gracias a Enmanuel Chacón, quien cayó en la lucha por el bronce tras una notable participación que confirma el alto nivel de los deportistas ibicencos en esta exigente competición nacional.

Un presente brillante y un futuro prometedor

El gran rendimiento del Ibiza Samurais y del resto de clubes de la isla confirma el excelente momento que vive el kárate ibicenco, tanto a nivel formativo como competitivo. La suma de esfuerzos, el compromiso de entrenadores y familias y el talento de los jóvenes karatecas han situado a Ibiza en el mapa nacional de este deporte, dejando claro que en la isla se trabaja con rigor, pasión y resultados.