Ibiza Pádel Indoor firma una gesta histórica en el Campeonato de Baleares

El club Ibiza Pádel Indoor volvió a dejar huella en el panorama autonómico al protagonizar una participación histórica en el Campeonato de Baleares absoluto de pádel, celebrado este fin de semana en Palma de Mallorca. Por primera vez, la entidad ibicenca logró clasificar cinco equipos —entre categorías masculinas y femeninas— para la cita más importante del calendario balear, una auténtica gesta que refleja el crecimiento constante del pádel pitiuso.

Aunque el equipo de 1ª femenina B no pudo acudir por la ausencia de varias jugadoras debido a compromisos laborales, los cuatro equipos restantes representaron al club con un nivel sobresaliente, dejando grandes sensaciones ante los mejores conjuntos del archipiélago.

Imagen del equipo femenino desplazado al campeonato. / D.I.

En 1ª categoría masculina, el equipo A protagonizó una eliminatoria de cuartos de final vibrante, resuelta por un ajustado 3-2 a favor del conjunto mallorquín. El enfrentamiento estuvo vivo hasta el último punto, con un nivel de pádel digno de las mejores competiciones.

Un guion similar vivieron las jugadoras de la 1ª categoría femenina A, que también cayeron 3-2 en una serie muy igualada en la que nunca dejaron de competir y plantar cara hasta el final.

La gran sorpresa llegó en la 2ª categoría masculina, donde Ibiza Pádel Indoor presentaba dos equipos. El equipo B firmó una actuación sobresaliente al clasificarse contra pronóstico para las semifinales del sábado, tras una intensa jornada de viernes. Aunque cayeron por 3-2 en una semifinal muy disputada, consiguieron un meritorio tercer puesto que supo a triunfo.

Pero la mayor alegría del fin de semana la dio el Ibiza Pádel Indoor A de 2ª categoría masculina, que se proclamó campeón de Baleares tras un torneo impecable. Los ibicencos superaron todas las rondas con autoridad hasta alcanzar la final del domingo, donde ofrecieron una auténtica batalla deportiva. El desenlace llegó en un tie-break a vida o muerte, que esta vez sí cayó del lado pitiuso por 3-2, otorgando al club el título de campeón de Baleares y firmando una página dorada para el pádel de la isla.