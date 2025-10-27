El Ibiza Beach Tennis brilla en la Liga MAPFRE de Menorca

El pasado fin de semana se celebró en Menorca una nueva cita de la Liga MAPFRE de Tenis Playa, donde varios jugadores del Club Ibiza Beach Tennis tuvieron una destacada actuación, logrando excelentes resultados y demostrando el alto nivel del club ibicenco.

En la categoría Sub-18 Unisex, Thiara Vallmitjana y María Gómez brillaron al imponerse ante dos parejas menorquinas masculinas, cayendo finalmente frente a los campeones Néstor Santana y Alejandro Godoy. Cabe destacar que fueron las únicas chicas participantes en esta categoría, dejando una gran impresión por su juego y actitud competitiva.

Por su parte, Guille Vallmitjana y Charles Blais alcanzaron la final +30, donde protagonizaron un ajustado partido que se resolvió por detalles ante Aitor Catchot y Josep Jusneda, con un marcador de 4-6, 6-4, 8-10.

En la categoría Absoluta femenina, Thiara Vallmitjana junto a Paula Torres llegaron hasta los cuartos de final, donde cayeron frente a las campeonas María y Natalia Gómez por 6-2, 7-5, en un encuentro muy disputado.

También en categoría Absoluta masculina, Óscar Rodrigo y Guille Vallmitjana alcanzaron los cuartos de final, siendo eliminados por los posteriores campeones del torneo, Pol Filella y Jorge Méndez, por 6-2, 6-4.

El equipo ibicenco ya pone la mirada en sus próximos compromisos: los dos torneos ITF BT10 que se celebrarán en Ibiza la próxima semana, y el Masters Finals, que tendrá lugar en Melilla.

Una excelente actuación del Ibiza Beach Tennis, que continúa consolidándose como uno de los clubes referentes en el panorama nacional del tenis playa.