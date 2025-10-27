Cuenta atrás para el Campeonato de España de Triatlón y Aquabike MD en Ibiza

Santa Eulària acogerá la última gran cita de la temporada de la Federación Española de Triatlón, con la disputa el 2 de noviembre del Campeonato de España de Triatlón y Aquabike MD. La prueba de triatlón, además de poner en juego las últimas medallas nacionales del año, será la penúltima cita del Ranking Nacional de Triatlón de Media y Larga Distancia, y segunda y última con el máximo nivel de nivel de puntuación.

La isla de Ibiza mantiene su relación con el triatlón siendo sede un año más de un evento nacional que desplaza el centro de actividades a Santa Eulària y volverá a reunir a las y los mejores especialistas de la Media Distancia. Para Salvador Losa, conseller de Deportes del Consell de Ibiza, la isla es “conocida en todo el mundo por ser un destino de ocio, de sol, de naturaleza, patrimonio y, desde hace unos años, también por ser escenario de importantes eventos deportivos”. Fruto de un trabajo en el que “el calendario de pruebas que se celebran a principio y a final de temporada, y que cada año atrae a miles de deportistas y a otros tantos acompañantes y aficionados, se ha consolidado como atractivo turístico que nos ha permitido convertir una temporada turística de 3 meses en una de más de 8”.

Para el Consell de Ibiza, “de hecho, la temporada turística ya no empieza, como hace unos años, con la apertura de las discotecas, sino que lo hace con deporte, y esto es gracias al esfuerzo conjunto de toda la sociedad: federaciones, organizaciones, administraciones, deportistas y ciudadanía en general”. En el análisis del trabajo realizado desde las instituciones en ese sentido, añade Salvador Losa, “seguramente uno de los grandes exponentes de este éxito fue el Mundial Multideporte de 2023, que consolidó la oferta deportiva de Ibiza en el máximo nivel y puso a prueba la capacidad de la isla a la hora de afrontar grandes eventos de primer nivel”. Para el conseller de Deportes insular, “sin duda fue una experiencia que nos sirvió para aprender, mejorar pero también ser conscientes de la calidad organizativa que tenemos en la isla a la hora de acoger este tipo de competiciones”.

Ante la celebración del Campeonato de España de Triatlón y Aquabike MD 2025, Salvador Losa apunta que “en Ibiza ya se conoce lo qué significa colocarnos en primera fila del deporte, y hacerlo además de la mano de la Federación Española de Triatlón. Podemos, por tanto, estar seguros de que será un auténtico éxito, que Ibiza y, concretamente, Santa Eulària, enamorará a los triatletas que, estoy seguro apuntarán estos espacios en su calendario para futuras pruebas, stages de entrenamiento o simplemente visitas de ocio con amigos y familia”. Para el conseller, “Ibiza es una isla que enamora y hacerlo a través del deporte es una manera única de descubrir un destino que recibe a sus visitantes con los brazos abiertos”.

La organización y/o atracción de eventos deportivos de primer nivel en Ibiza ha conseguido convertirse en “un caso de éxito. De una temporada estacionalmente muy marcada entre la apertura y el cierre de las grandes discotecas, hemos conseguido pasar a una temporada de más de 8 meses que abre con deporte y cierra con deporte”, afirma Salva Losa, añadiendo que “el turista deportivo es, además, un turista interesante a todos los niveles: desde el punto de vista económico presenta un índice de gasto por persona más alto del habitual, y con estancias más largas; desde el punto de vista social, es un turismo que destaca por el respeto a la isla, a su historia, a la convivencia y que se interesa por naturaleza, gastronomía, paisaje, patrimonio, etcétera”.

Fruto de todos los análisis realizados, el Consell de Ibiza considera que el turismo deportivo “es un objetivo fijado para diversificar turísticamente Ibiza y que, además, está consiguiendo fidelizar a un sector de la población local que ha encontrado en estas pruebas populares, pero organizadas desde la máxima profesionalidad, un motivo para practicar deportes de todo tipo: atletismo, natación triatlón, ciclismo, vela”. En resumen, considera Losa, “la apuesta por el turismo deportivo y por pruebas de nivel como la que presenta la Federación Española de Triatlón en Ibiza es una apuesta de éxito que reporta numerosos beneficios en la isla y que, confiamos, tenga continuidad en los años venideros”.

Santa Eulària, centro de las competiciones

Santa Eulària des Riu es un escenario conocido para triatletas nacionales e internacionales que ha albergado Campeonatos de Europa y del Mundo de Duatlón y Acuatlón en años anteriores. En esta ocasión la localidad ibicenca tendrá la oportunidad de vibrar con el mejor triatlón de Media Distancia, y para Toni Ramón, tercer Teniente de Alcalde y concejal de Deportes del Ayuntamiento de Santa Eulària, será “una oportunidad para poder ofrecer un evento de primer nivel que suponga un espectáculo muy atractivo para todo aquel que quiera disfrutarlo; para seguir impulsando la desestacionalización turística que este tipo de eventos está generando; y una excelente oportunidad para que triatletas locales participen en competiciones de alto nivel, al tiempo que se promueve el deporte base”. Santa Eulària es un municipio con un modelo turístico familiar, “y eventos de este tipo refuerzan aún más el perfil de visitantes que queremos atraer”, completa Ramón.

En la localidad se valora la trayectoria como sede de triatlón en competiciones internacionales de forma “muy positiva. Muchos organizadores internacionales apuestan por Ibiza porque es un destino que gusta”, continúa el concejal de deportes de Santa Eulària, convencido de que “el territorio ofrece atractivos que no se encuentran en ningún otro lugar, además de contar con una estructura empresarial y de servicios capaz de acoger organizaciones de altísimo nivel”.

Desde el Ayuntamiento de Santa Eulària, Toni Ramón recomienda a participantes y acompañantes en el Campeonato de España de Triatlón y Aquabike Media Distancia disfrutar en la localidad del “estilo de vida: una manera de vivir en la que la calidad y la excelencia priman por encima de todo”. Cada visitante “puede recorrer nuestras playas y degustar nuestra gastronomía, y para quienes deseen practicar deporte, la amplia oferta de clubes deportivos será una ayuda muy valiosa”. El concejal de Deportes local recuerda también que “disfrutar del carácter familiar de Santa Eulària junto con las personas que más queremos es, sin duda, una experiencia ideal”.

Campeonato de España de Triatlón y Aquabike MD

2 kilómetros de natación en la playa de Santa Eulària; 80 kilómetros de ciclismo en 4 vueltas de 20 kilómetros a un recorrido rápido con apenas 206 metros de desnivel positivo; y 18 kilómetros de carrera a pie muy llana en cuatro vueltas de 4’5 kilómetros por el paseo marítimo y puerto de la localidad ibicenca; conforman el reto que afrontarán las y los triatletas el 2 de noviembre a partir de las 8:30 h.

Toda la información del Campeonato de España de Triatlón Media Distancia, segunda prueba del año puntuable con el máximo nivel para el Ranking Nacional de Triatlón de Media y Larga Distancia, se puede consultar aquí. La información del Campeonato de España de Aquabike se puede consultar en la web de la federación española.