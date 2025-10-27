El Campeonato de Baleares de trial hace escala en Sant Rafel

El pasado domingo se disputó una nueva edición del tradicional Trial Festes de Sant Rafel, que cada año organiza el Motoclub de Formentera I Eivissa con la colaboración del Ayuntamiento de Sant Antoni, y que este año fue puntuable para el Campeonato de Baleares de Trial Absoluto, por lo que contó con participación de pilotos de todas las Islas Baleares.

Al ser puntuable para el campeonato de Baleares de Trial Absoluto se convocaron a todas las categorías del campeonato: TR1 (nivel élite de muy alta dificultad), TR2 (nivel de alta dificultad), TR3 (nivel de dificultad intermedia), TR3-125 (nivel de dificultad intermedia para jóvenes pilotos con motocicletas de 125 cc), TR4 TR3 (nivel de dificultad baja), TR4-125 (nivel de dificultad baja para jóvenes pilotos con motocicletas de 125 cc), y TR4 Master 50 (nivel de dificultad baja para pilotos mayores de 50 años).

La prueba se realizó en el área de trial de la escuela de motociclismo de Ibiza, en Can Coix (Sant Antoni), donde el Motoclub de Formentera I Eivissa preparó un trazado de cinco zonas de distintos tipos, enmarcadas algunas en zonas de montaña con un terreno rocoso y con tierra, y otras con obstáculos artificiales tipo indoor con cuatro niveles de dificultad según las categorías.

TR1 (rojo – nivel muy alto): Esta categoría contó con la participación de pilotos habituales del campeonato de España, los que se encontraban con unas zonas con enormes rocas y pasos muy complicados, pero en las que gracias a su gran nivel de pilotaje sobrepasaron todos los obstáculos. Durante la prueba hubo una lucha muy ajustada por las plazas de podio, y el que finalmente se llevó el gato al agua fue el piloto mallorquín Joan Mir con 18 puntos, seguido del también mallorquín Guillermo Soler con 25 puntos, mientras que la tercera posición fue para el joven piloto del Motoclub de Formentera I Eivissa Xicu Marí, que además fue el piloto más joven en esta categoría con tan sólo 15 años y que finalizó con 28 puntos.

TR2 (azul – nivel alto): En los inicios de la prueba hubo una ardua lucha por el dominio, pero a medida que transcurrió la prueba se fueron acumulando las penalizaciones. La victoria final fue para Toni Soler, que lideró por delante del piloto ibicenco del Motoclub de Formentera I Eivissa Lluís Planells, segundo con 25 puntos. El tercer puesto fue para su compañero Javier Serra.

TR3 (verde – nivel medio): Aquí compitieron pilotos de todas las edades. El piloto ibicenco Héctor Marí no dio opción alguna a sus rivales y dominó la prueba de principio a fin, adjudicándose el título con autoridad por delante del mallorquín Jaume Jorda y del menorquín Gabriel Bosch.

TR3 hasta 125 cc (verde – nivel medio): Aquí se dieron cita los pilotos mas jóvenes con motocicletas de hasta 125 cc. El joven ibicenco Toni Cardona mostró una gran superioridad sobre sus rivales gracias a su nivel técnico, por lo que se llevó la victoria por delante del mallorquín Miquel Salva y del ibicenco Alan Prats.

TR4 hasta 125cc (amarillo – nivel sencillo): En esta categoría de nivel sencillo compitieron los pilotos más jóvenes con motocicletas de hasta 125 cc. Aquí, el que se llevó la medallla de oro fue el joven Marc Rivas, que con solo 12 años demostró un gran aplomo y superó las complicadas zonas del recorrido.

TR4 Master 50 (amarillo – nivel sencillo): Aquí se congregaron los pilotos de más de 50 años. El veterano mallorquín Tomás Piza se subió a lo más alto del podio, en el que le acompañaron Pedro Más y Frank Terhardt.

Desde el Motoclub de Formentera I Eivissa quisieron «felicitar a todos los pilotos por su gran actuación en la prueba y el buen nivel demostrado, viendo su continua progresión y mejora».