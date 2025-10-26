La SD Ibiza encadena la cuarta derrota consecutiva en Andratx y se asoma al abismo

La SD Ibiza continúa con su letargo. Los ibicencos cayeron por cuarta jornada consecutiva por 2-0 en su visita este domingo al Municipal de Sa Plana para medirse al Andratx en el encuentro correspondiente a la jornada 8 del Grupo 3 de Segunda RFEF. Los rojillos, que no se encontraron cómodos en ningún momento y jugaron un mal partido, llegaron a esta cita decimosextos, en posiciones de descenso y con la imperiosa necesidad de sumar algo positivo tras encadenar siete encuentros consecutivos sin conseguir la victoria, seis ligueros y la eliminación de la Copa RFEF a manos de la SD Formentera.

Los mallorquines, por su parte, también encararon el derbi balear con dudas después de sumar una victoria y cuatro derrotas en sus últimos cinco encuentros, pero recuperaron la sonrisa a costa de una SD Ibiza que se hunde en la clasificación, donde ocupa ya la última posición.

Comenzó golpeando el equipo local en el minuto 3 con una obra de arte de Llabrés, que cogió el balón en la banda derecha, se fue de varios defensores rojillos y, con su pierna izquierda, mandó el balón directo a la escuadra de la portería defendida por Frías, que nada pudo hacer para evitar el golazo local. Una auténtica maravilla del jugador mallorquín, que dio la ventaja a los suyos nada más comenzar el partido y ponía a la SD Ibiza en una comprometida posición.

Los andragenses crecieron con el gol y siguieron presionando arriba al equipo ibicenco, que no conseguía salir de su campo. El Andratx olió sangre y fue con todo a por una SD Ibiza que llegó a la cita con dudas y a la que el gol le sentó como un jarro de agua fría.

Álex Sánchez tuvo el empate en sus botas al cuarto de hora de juego después de que Raúl Castro le pusiese un gran centro desde el costado derecho, pero el delantero, completamente solo, remató muy por encima del arco defendido por Elías en la que fue la primera llegada con peligro de los rojillos, que fueron creciendo con balón con el paso de los minutos.

Los pitiusos se despojaron de la presión local y se hicieron con la posesión del balón y el control del juego ante un Andratx que bajó líneas y se replegó en bloque bajo buscando el contragolpe, aunque sin renunciar a tener el balón cuando se le presentó la oportunidad. El equipo mallorquín hizo mucho daño a los pitiusos por las bandas, especialmente por la derecha, donde Adri López fue incapaz de parar a Gabi.

Jaume Pascual tuvo el segundo a la media hora de partido tras una pérdida incomprensible en el centro del campo de Jaume Villar. Llabrés condujo hasta el área y esperó para ceder el balón a Pascual, que entró solo por el lado izquierdo, pero su remate salió desviado de la portería de Frías. Se salvó la SD Ibiza, que replicó solo dos minutos después tras un disparo de Montalbán desde fuera del área que, al pegar en un defensor local, desvió su trayectoria, pero Elías, con una rectificación a contrapie milagrosa, provocó que el Andratx siguiese mandando en el marcador. En el tramo final de la primera parte ambas escuadras se dieron una tregua, algo provocado también por el fuerte viento que sacudió al Municipal de Sa Plana durante el encuentro, por lo que se llegó al descanso con resultado de 1-0.

El segundo tiempo comenzó con el partido trabado en el centro del campo y una SD Ibiza incómoda, algo que aprovechó el Andratx en el 60 para darle el mazazo definitivo. Los mallorquines robaron el balón a Pepe Bernal tras un saque de banda, encontraron a Pablo Gálvez en el costado derecho del área y el extremo cruzó el balón ante Frías para poner el 2-0 y el partido muy cuesta arriba para los ibicencos. Supo presionar muy bien el Andratx la salida de balón ibicenca, que se fueron con todo arriba buscando un gol que les metiese de nuevo en el partido, pero sin llegar a generar ninguna ocasión clara de gol, mientras que el Andratx, consciente de que el tiempo jugaba a su favor, trató de meter cloroformo al partido y de hacer daño a través de juego directo y de rápidas transiciones.

Villar estuvo cerca de recortar distancias en el 80 con un lanzamiento desde fuera del área, pero su disparo fue repelido entre Elías y un defensor local en la que fue la aproximación más peligrosa de la SD Ibiza en la segunda mitad, que murió con dos ocasiones claras de Pepe Bernal, que se estrelló de nuevo contra Elías. Al final, la SD Ibiza cayó por 2-0, resultado con el que se hunde en una clasificación de la que es colista con cinco puntos, a cinco de la permanencia. Además, los insulares encadenan cuatro derrotas consecutivas y ocho partidos seguidos sin conocer el triunfo.