La Peña Deportiva sigue líder y la SD Formentera no despega

La Peña Deportiva y la SD Formentera disputaron ayer sus partidos correspondientes a la jornada 8 y 7, respectivamente, del Grupo 11 de Tercera RFEF. El equipo de Raúl Garrido recibió en el Municipal de Santa Eulària al recién ascendido Cardassar, que se adelantó en el minuto 3 con un gol en propia puerta de Maroto.

Los de la Villa del Río se rehicieron del mazazo inicial y se fueron al descanso 3-1 gracias a un doblete de Salinas y un gol de Rosa, y ya en la segunda parte Ortiz y Mubarak certificaron la quinta victoria consecutiva y el liderato, puesto que ocupan con 21 puntos, dos por encima del Mallorca B y tres del Manacor, aunque los manacorís tienen un partido menos.

Por otra parte, la SD Formentera siguen inmersa en una crisis de juego y resultados que se volvió a evidenciar en su visita al Coll d’en Rabassa para enfrentarse al Collerense. Los pupilos de Maikel Romero, que solo han ganado un partido liguero de los siete que ha disputado, no consiguieron pasar del empate a cero y se acercan más de los puestos de cabeza. Además, siguen mostrando unas grandes carencias en la parte ofensiva y con este ya son dos los partidos consecutivos en los que no consiguen perforar la portería rival.

La SD Formentera finaliza la jornada en décima posición con ocho puntos con siete jornadas, a 13 del líder, la Peña Deportiva, y a ocho de los puestos de play-off, plaza que cierra el Mercadal. El siguiente partido de los de Santa Eulària será el próximo fin de semana ante el Llosetense, mientras que los de la Pitiusa menor se medirán al Rotlet Molinar.